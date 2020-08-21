Фонд «Региональная политика» из ХМАО готовит рейтинг эффективности депутатов заксобрания ЯНАО шестого созыва. По данным источников URA.RU в фонде, оценке будет подлежать деятельность каждого конкретного парламентария по нескольким критериям. Из-за этого среди депутатов, слабо проявивших себя в минувшую пятилетку, появился повод для переживаний, говорят инсайдеры агентства в заксобрании.
Специалисты оценивают членов парламента за весь срок полномочий, с сентября 2015 года по июль 2020 года. «Перед политологами стоит непростая задача. Ранжир депутатов по результатам их деятельности очень широк, а итоги работы неоднозначны. В заксобрании есть новички с кристальным бэкграундом, а есть люди, чьи лица начали забываться людьми в депутатских территориях», — поделился с агентством представитель фонда.
По мнению собеседника URA.RU, многие народные избранники переживают из-за низкой вовлеченности в соцсети. Не раскрывая окончательных итогов, инсайдеры агентства уверяют, что парламентарии, которые «оказались не готовы к работе 24/7 и постоянному диалогу», потеряли свои позиции.
Тревожные настроения среди депутатов подтвердил источник URA.RU в заксобрании: «Большинство будут не рады, что их работу наконец-то попытались оценить». Официально комментировать готовящийся рейтинг в пресс-службе парламента не стали, призвав дождаться его опубликования.
Вместе с тем, готовящийся рейтинг, среди прочего, строится на качественных и количественных итогах деятельности депутатов. «Учитывая, что губернатор региона Дмитрий Артюхов предложил депутатскому корпусу стремительный темп работы, необходимо было физически успевать за скоростью предлагаемых преобразований, не прикрываясь нормами, позволяющими „забюрократить“ некоторые вопросы. Справляются не многие, но есть и „отличники“», — рассказывает знакомый с ситуацией собеседник URA.RU.
Получить комментарий фонда «Региональная политика» к моменту публикации не удалось. Его руководитель Евгений Забродин не ответил на звонок URA.RU.
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