Спикер думы Ямала сравнил Арктику Кобылкина и Артюхова

По словам Сергея Ямкина, половина всех принятых шестым созывом законов имеет социальную направленность Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Осенью Ямал ждет значительное обновление депутатского корпуса. Законодательное собрание региона шестого созыва заканчивает свою работу. О том, почему «газовые генералы» должны сохранить представительство в парламенте, и как складываются отношения с коллегами из ХМАО и Тюменской области — в интервью председателя окружной Думы Сергея Ямкина.

— Депутаты шестого созыва официально сложили полномочия. Пять лет назад перед парламентом ставился целый ряд амбициозных задач. Удалось ли сделать Ямал центром развития Арктики? Каков итог пятилетней работы заксобрания?

— Акцентирую ваше внимание, что депутаты окружного парламента сложат свои полномочия только после избрания нового состава. А это сентябрь. И последнее заседание шестого созыва еще предстоит провести. Но вы правы в том, что главные итоги можно подводить.

Относительно амбиций… Поиски глобального центра Арктики — бессмыслица, что мешает добрососедству, которое у северян в крови. Мы взаимодействуем с коллегами Арктической зоны. Есть две параллели — мы разные субъекты, но у нас очень много общего. Климат, культура, коренные народы, социальная инфраструктура. И задача наша — развитие. Конечно, приятно, когда наш опыт находит поддержку у коллег и становится модельным. Например, организация образовательного процесса на Ямале, который признан новаторским Советом по Арктике и Антарктике.

Ямал — промышленный центр освоения Арктики Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Бесспорно, мы лидеры в экономическом плане. Ямал — промышленный центр освоения Арктики. Наш вклад в ВРП арктических регионов — более половины. Это отразилось на окружном бюджете, увеличившимся за 5 лет почти в два раза. Пожалуй, самый яркий итог совместной работы органов государственной власти и производственных предприятий. Для населения — это значит увеличение социальных выплат — маткапитал региональный, увеличение «кочевых», субсидии на улучшение жилищных условий и многое другое. Половина всех принятых шестым созывом законов имеет социальную направленность.

— А удается выстроить отношения с компаниями ТЭК, оградив их от рычагов полит-влияния?

— Зачем нам лукавить, роль предприятий ТЭК в экономике Ямала — ведущая. К тому же это значительная часть экономически и политически активного населения. Вы считаете, их нужно оставить без представительства в региональном парламенте?

— Стартовые установки парламент получал еще от губернатора Кобылкина, а экватор работы встретил уже с губернатором Артюховым. Чем различались задачи, которые ставили главы? Можно ли по этой разнице судить об отличиях стратегий и управленческих стилей бывшего и нынешнего губернаторов?

— Стили у всех управленцев разные. Важен вектор направления усилий. А он с приходом Дмитрия Андреевича сохранен — это улучшение жизни ямальцев. Лично я не заметил какого-либо разрыва, связанного со сменой губернатора. Дмитрий Кобылкин заложил тренд развития инфраструктурных проектов, что является фундаментом для социальных инвестиций, Артюхов — поддерживая эти проекты, создает новую конструкцию социальных мер поддержки населения. Это звенья одной эффективной цепи.

Традиционно главные перспективы развития губернаторы заявляют в рамках ежегодных посланий. Депутатский корпус ориентируется на них. Сохраняется практика регулярных рабочих встреч. Не всегда «под камеры».

Но лучшие управленческие качества проявляются в кризисных ситуациях. Мы столкнулись с пандемией коронавируса, которая стала для всех новым вызовом. Считаю, мы с правительством округа быстро настроились на работу в удаленном режиме, что позволило своевременно разработать и утвердить меры поддержки жителей и бизнеса, регулируемые региональными законами. Молниеносная реакция Дмитрия Андреевича, конечно, двигатель этой настройки.

— Судя по всему, в парламенте грядет большое обновление состава: вице-спикер Жаромских ушел в Надымский район, многие опытные депутаты не попали в партийные списки. Как заксобрание компенсирует потери? Есть ли среди новичков-претендентов настолько умелые и знающие управленцы, что парламент не потеряет в качестве?

— Дмитрий Георгиевич — отличный юрист. За этот созыв он реализовался как депутат и перезагрузил работу комитета по промышленности, природопользованию и экологии. Я рад, что в Надымском районе будет работать такой специалист, и желаю ему успехов на новом посту.

Дмитрий Жаромских стал замглавы Надымского района Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Сейчас еще рановато говорить о новом составе Законодательного Собрания. Происходит только выдвижение кандидатов. Конечно, начинают проглядываться избирательные стратегии парламентских партий. Могу сказать одно, «Единая Россия» делает ставку на кадровую перезагрузку. Мы идем в сторону сохранения энергии и опыта. И как бы банально не звучало, но это факт — решать, собственно, населению.

— В собрании есть негласные правила, касающиеся так называемых газовых генералов. Делегаты от трех ключевых газпромовских «дочек» неизменно входят в парламент, сохраняя за собой право на преемственность и назначение «наследников» после себя. Насколько адекватна такая практика? Уход Игоря Крутикова, главы «Газпром добыча Ноябрьск» — слом этого тренда?

— Представители ТЭК всегда принимали участие в становлении законодательной базы Ямала. Изначально они были и ключевыми экспертами по многим вопросам, и представителями интересов своих коллективов — особенно востока региона. А это считаю вполне логично.

Нужно понимать, что фундамент регионального законодательства заложен. Но руководители градообразующих предприятий сохраняют свой вес, являясь бесспорными лидерами общественного мнения. Лично мне бы хотелось видеть таких людей среди коллег.

— Как оцените свой первый спикерский срок? Ваш предшественник Сергей Харючи возглавлял заксобрание 15 лет. Сложно ли оказалось работать после титана ямальской политики? Как помогал вам Харючи, пока был вице-спикером?

Предшественник Ямкина Сергей Харючи 15 лет возглавлял заксобрание ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Главным результатом своей деятельности считаю организацию работы парламента без сбоев. И коллеги-депутаты всегда меня в этом поддерживают. Без споров и дискуссий, естественно, не обходится. Важно, что всегда приходим к конструктивному решению.

Сергей Николаевич — опытный политик. Он действительно задал мне очень высокую планку. Здесь я ему очень благодарен! Мы и сейчас часто встречаемся, обсуждаем все: от работы до охоты.

— Какая сейчас атмосфера в Совете трех Дум? В каком русле протекают отношения с коллегами из ХМАО и Тюменской области? Любое решение Совета законодателей преподносится как символ единства Большой Тюмени. А какие вопросы вызывают у Совета больше всего разногласий?

— Совет законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа успешно действует. Жаль, что 3 июня заседание нам пришлось проводить в режиме видеоконференцсвязи.

У Совета не только символичная роль. Не знаю, будет ли для вас откровением, но разногласия на эту тему есть только в СМИ. У жителей наших регионов точно нет. Главная функция Совета — как раз не допускать разногласий, и нам это удается. Нет никаких сомнений!