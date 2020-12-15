В 2021 году свердловчан избавят от отключения горячей воды

Сроки летних ремонтов на теплосетях будут сокращены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Летом 2021 года теплоэнергетики планируют ремонтировать трубопроводы в городах Свердловской области, не отключая горячую воду. Этого удастся достичь за счет переключений на резервные схемы теплоснабжения сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

«Некоторые филиалы в этом году такую практику уже использовали, 2021 год будет годом повсеместного внедрения этого механизма. Это качество нашей работы и качество нашего продукта», — отметил Андрей Вагнер. Также он добавил, что компания прилагает массу усилий для сокращения сроков летних ремонтов. Для этого филиалы оснащаются опрессовочными машинами. В результате в 2021 году сроки проведения ремонтных кампаний уменьшатся до 7-10 дней (по нормативам — 14 дней).

На модернизацию теплосетей потратят свыше 4 млрд

Один из самых важных пунктов инвестпрограммы энергетиков на 2021 год — подготовка к Универсиаде-2023 Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Как сообщил директор Свердловского филиала «Т Плюс» Владимир Бусоргин, в этом году компания выполнила все запланированные мероприятия. Общий объем инвестиций в теплосетевое хозяйство превысил 5 млрд рублей. 2,68 млрд из них было направлено на объекты генерации, еще порядка двух миллиардов — на сети.

В 2021 году объем инвестиционной программы составит порядка 4 — 4,5 млрд рублей. Один из самых масштабных пунктов программы — строительство объектов в рамках подготовки к Универсиаде-2023, в том числе котельной. Она должна быть сдана в середине 2022 года.

«Мы в графике. Сейчас идет проектирование, уже объявлен конкурс на поставку оборудования — котлов. И поставка к середине 2021 года будет. Мы в тех планах, обязательствах, которые есть, к весне 2021 года котельную и тепловые сети построим. Сейчас даже пробуем укоротить этот срок. В идеале к концу 2021 года котельную опробовать», — прокомментировал Андрей Вагнер. Всего на строительство котельной и реконструкцию сетей в рамках подготовки к Универсиаде-2023 будет потрачено порядка 900 млн рублей.

В пандемию УК накопили долги

Одна из главных проблем компании, которая обострилась в пандемию, — рост неплатежей за коммунальные услуги. Причем связана она в большей степени не с объективными причинами, а с недобросовестностью управляющих компаний. Последние воспользовались мораторием на штрафы за просрочку оплаты коммунальных услуг и под разными предлогами не перечисляют средства.

В пандемию свердловчане не стали меньше платить за коммуналку, но УК все равно накопили долги за ресурсы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У нас собираемость по населению, которое платит по прямым договорам, сократилась на 4%, если сравнивать с прошлым годом. А по управляющим компаниям есть примеры, когда платежи сократились до 24%. Это кажется нелогичным, если исходить из того, что население в многоквартирных домах платит примерно одинаково», — прокомментировал директор Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов.

Среди самых злостных неплательщиков — екатеринбургские группа компаний «Ремстройкомплекс» (задолженность — 155 млн рублей) и ООО «Управляющая компания «ЕкаДом» (задолженность — 43 млн рублей), в Первоуральске УК «Дом плюс» (свыше 146 млн рублей) и ООО «Даниловское» (свыше 128,6 млн рублей).

Не менее остро стоит вопрос неплатежей за электроэнергию коммунальных МУПов. По словам Георгия Козлова, на данный момент их задолженность составляет порядка 3 млрд рублей. Среди наиболее проблемных предприятий — ивдельское МУП «Тепловодоснабжение» (свыше 158,7 млн рублей), нижнесалдинское МУП «Салдаэнерго» (149,5 млн рублей) и североуральское МУП «Комэнергоресурс» (свыше 175,5 млн рублей). Сейчас теплоэнергетики ведут переговоры с областными властями о возможном погашении обязательств муниципальных предприятий из регионального бюджета.

Оцифровка теплосетей

В этом году, несмотря на пандемию, компания «Т Плюс» реализовала в Екатеринбурге первый этап большого проекта по цифровизации. Полностью автоматизированы все ЦТП и котельные, на теплосетях установлены устройства передачи данных.

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Система дает возможность онлайн-учета, онлайн-реагирования в системе, мы в автоматическом режиме регулируем параметры без вмешательства персонала. Это дает возможность говорить о высоком качестве нашего продукта», — отметил Андрей Вагнер.

Кроме того, проект позволил значительно сократить сроки включения отопления в осенне-зимний период. Так, жителям Екатеринбурга оно было подано в этом году всего за 4-5 дней, раньше на это уходило 2-3 недели. В следующем году успешный опыт Екатеринбурга начнут внедрять в других городах России.

Для екатеринбуржцев выровняют тарифы на тепло

Помимо цифровизации, в планах энергетиков — установление в Свердловской области единой ценовой зоны, то есть переход на тарифную систему по методу альтернативной котельной — единые тарифы по передаче тепла. Первым на новый метод расчета тарифов перейдет город Лесной.

«У нас тоже есть разнотарифица, и понятно, что эту разнотарифицу нужно как-то ликвидировать и выравнивать. Неважно, где человек живет, от какого источника он запитан теплом, он должен получить тепло по одной и той же цене. Ценовая зона позволит выровнять тариф, но потребуется продолжительная процедура согласования как с городскими, так и с областными властями», — прокомментировал Владимир Бусоргин.

Для теплоэнергетиков в свою очередь установление ценовой зоны — это своего рода гарантия возврата инвестиций. Таким образом, они смогут еще больше вкладывать в ремонтные кампании.