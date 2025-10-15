Путин наградил многодетную свердловскую семью почетным орденом

Президент России Владимир Путин присвоил государственную награду семье из Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, орден «Родительская слава» присвоен Чайникову Александру и его супруге Чайниковой Людмиле. Медаль выдают за примерное воспитание подрастающего поколения, а также за наличие семи и более детей в семье.
Ранее президент вручил почетное звание «Заслуженный пилот РФ» командиру авиационной эскадрильи авиакомпании «Уральские авиалинии» Антону Суворову. Ранее его награждали знаком отличия «За безаварийный налет часов» I и III степени
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!