15 октября 2025

Путин наградил многодетную свердловскую семью почетным орденом

Путин вручил семье орден «Родительская слава»
Путин вручил семье орден «Родительская слава» Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил государственную награду семье из Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, орден «Родительская слава» присвоен Чайникову Александру и его супруге Чайниковой Людмиле. Медаль выдают за примерное воспитание подрастающего поколения, а также за наличие семи и более детей в семье.

Ранее президент вручил почетное звание «Заслуженный пилот РФ» командиру авиационной эскадрильи авиакомпании «Уральские авиалинии» Антону Суворову. Ранее его награждали знаком отличия «За безаварийный налет часов» I и III степени

