15 октября 2025

Свердловский фонд поддержки предпринимателей стал лучшим в стране по важному показателю

Свердловские бизнесмены побили рекорд по обращениям за поддержкой в развитии
Свердловчане оставили более 3 тысяч заявок на поддержку бизнеса
Свердловчане оставили более 3 тысяч заявок на поддержку бизнеса

Предприниматели Свердловской области подали рекордное количество заявок на поддержку в развитии бизнеса через Цифровую платформу МСП.РФ в 2025 году. По данным компании, только с 1 января по 30 сентября 2025 года бизнесмены региона направили 3 430 обращений — это максимальный показатель среди всех субъектов России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МСП.

«Областной фонд по многим показателям своей деятельности сегодня лидирует среди институтов поддержки малого и среднего бизнеса в России, в том числе и по уровню цифровизации своих бизнес-процессов. При обращении предпринимателя очень важна скорость ответа и удобство, которые и обеспечивает общение онлайн», — заявил и.о. заместителя губернатора Свердловской области-министра инвестиций и развития Дмитрий Ионин.

С 2022 года СОФПП внедрил собственный API-сервис для обмена данными с Цифровой платформой, что позволяет быстро обрабатывать заявки и полно отвечать на запросы, добавил глава фонда Валерий Пиличев. «Сегодня с помощью Цифровой платформы предприниматели Свердловской области могут воспользоваться 22 видами консультационных и образовательных услуг», — добавил он.

