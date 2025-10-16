Новых министров и детского омбудсмена готовятся назначить в Свердловской области

В Свердловской области готовятся к назначению трех новых министров и детского омбудсмена. Вопросы об этом включены в повестку заседания заксобрания, которое состоится 28 октября, сообщил URA.RU осведомленный источник.
Руководящие посты в правительстве региона, по предварительным данным, сохранят действующие министры Андрей Злоказов (социальная политика), глава МУГИСО Алексей Кузнецов (замгубернатора) и Александр Старков (финансы). Последний уже прошел согласование в федеральном центре. «При этом их кандидатуры губернатором на рассмотрение депутатов пока не внесены», — отметил собеседник. Пока все они работают в статусе исполняющих обязанности — после инаугурации нового губернатора Дениса Паслера. Согласно Уставу Свердловской области, глав минфина, минсоца и МУГИСО должны назначать в первую очередь, так как они занимаются ключевыми вопросами.
На должность детского омбудсмена Паслер предложил доцента кафедры международного права Уральского юридического университета Татьяну Титову. Ее кандидатура уже внесена на рассмотрение депутатов заксо. О том, что на этом посту она сменит Игоря Морокова, URA.RU сообщило первым 25 сентября. В октябре у него истекает контракт.
