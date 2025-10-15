Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений наградил победителей III Международных спортивных Игр Александра Невского. Об этом URA.RU рассказали в Екатеринбургской епархии.
Награждение прошло 14 октября после благодарственного молебна в Храме-на-Крови. Участникам детско-юношеской сборной вручили грамоты и подарки.
«Каждый из вас тренируется для того, чтобы быть сильнее, быстрее, точнее, умнее. Когда вы вырастете, кто-то из вас, возможно, станет профессиональным спортсменом или тренером. Но многие ими не станут. Поэтому важно не только быстро перемещаться и точно попадать — важно понимать, куда вы идете, какова цель вашей жизни», — напутствовал митрополит.
Затем слово перехватил и.о. регионального министра физкультуры и спорта Андрей Зяблицев. «Я думаю, что это первенство, действительно, даст вам определенный импульс в жизни, и не только спортивной. Добавит, может быть, сложностей, но и радости. Вы взяли очень высокую планку, став победителями. Считаю, нужно уже начинать подготовку к следующим стартам», — отметил чиновник.
Грамотами также были отмечены наставники спортсменов: Константин Махнев (самбо), Анастасия Назипова и Андрей Подкорытов (баскетбол), Евгений Седов (мини-футбол), Анна Хонина (настольный теннис), Андрей Логачев (шахматы) и другие.
