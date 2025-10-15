15 октября 2025

У екатеринбуржцев массово пропал мобильный интернет

На работу интернета жалуются пользователи оператора «Билайн»
Жители Екатеринбурга, пользующиеся оператором связи «Билайн», 16 октября массово жалуются на проблемы с мобильным интернетом. У них его нет с самого утра, поделились с URA.RU читатели.

«Как минимум с 08:00 пропал мобильный интернет. Ничего не работает, в том числе карты. Утром было неудобно отслеживать пробки», — сказал собеседник. По словам другого, выйти в Сеть до сих пор не получается.

Судя по данным детектора сбоев DownDetector, за последний час из региона чаще всего поступают жалобы на «Билайн» — 35% от общего числа. В списке также есть «Мотив» — 7%.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы операторов. Ответ будет опубликован, как только поступит.

