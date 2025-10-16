Когда ляжет снег в Екатеринбурге: ответ синоптика

Устойчивый снежный покров в Екатеринбурге ожидается к ноябрю
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мощные снегопады ожидаются в ноябре
Мощные снегопады ожидаются в ноябре Фото:

Несмотря на первые снежные осадки в городах Свердловской области, снег в Екатеринбурге ляжет еще не скоро. Синоптик Алексей Пулин рассказал, что до конца октября этого ждать не стоит.

«Вполне возможно, что в Екатеринбурге до конца октября устойчивый снежный покров так и не сформируется. Перспективы на ближайшие две недели выглядят теплыми, с преобладанием плюсовых температур даже в ночное время», — написал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Первый снег в Екатеринбурге выпал ранним утром 11 октября. Однако в области он был еще в сентябре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несмотря на первые снежные осадки в городах Свердловской области, снег в Екатеринбурге ляжет еще не скоро. Синоптик Алексей Пулин рассказал, что до конца октября этого ждать не стоит. «Вполне возможно, что в Екатеринбурге до конца октября устойчивый снежный покров так и не сформируется. Перспективы на ближайшие две недели выглядят теплыми, с преобладанием плюсовых температур даже в ночное время», — написал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Первый снег в Екатеринбурге выпал ранним утром 11 октября. Однако в области он был еще в сентябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...