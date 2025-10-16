Когда ляжет снег в Екатеринбурге: ответ синоптика

Несмотря на первые снежные осадки в городах Свердловской области, снег в Екатеринбурге ляжет еще не скоро. Синоптик Алексей Пулин рассказал, что до конца октября этого ждать не стоит.
«Вполне возможно, что в Екатеринбурге до конца октября устойчивый снежный покров так и не сформируется. Перспективы на ближайшие две недели выглядят теплыми, с преобладанием плюсовых температур даже в ночное время», — написал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Первый снег в Екатеринбурге выпал ранним утром 11 октября. Однако в области он был еще в сентябре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!