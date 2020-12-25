Свердловские инсайды: советника губернатора спрятали

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Перестановки во власти взбудоражили свердловский политбомонд. Пока замы Александра Высокинского пытаются сохраниться при новом градоначальнике Алексее Орлове, друзья бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова пытаются вернуться в мэрию. Продается и политическая социология, на которую есть спрос. А пока все заняты политикой, экс-министр торговли собирается купить птицефабрику. Подробнее — в свежих «Инсайдах».

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Бидонько ходил в прокуратуру…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсайдеры шепчутся, что в минувшую среду свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько несколько часов провел в областной прокуратуре. Содержание разговоров неизвестно, но по свидетельству очевидцев, политический заместитель Евгения Куйвашева покинул здание в бодром расположении духа.

…, а потом он ушел в отпуск

Как говорят в резиденции, неожиданный отпуск вице-губернатора Сергея Бидонько, в числе прочего, является формой поощрения. Слухмейкеры говорят, что чиновник смог обеспечить информационную тишину при подготовке отставки мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Впрочем, тишина в повестке — не главное. Куда важнее было участие в работе по обеспечению голосования депутатов гордумы за это решение.

У Высокинского будет дублер со стороны

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По информации экспертов, рокировка Алексей Орлов — Александр Высокинский на самом деле не будет такой односложной. Скорее всего, полномочия заместителя губернатора по финансам, которые исполняла Галина Кулаченко, дополнят работой по привлечению инвестиций, и этим будет заниматься Высокинский. «А вот на должность первого заместителя губернатора будут искать нового человека. Возможно, не из нынешнего состава правительства», — знает собеседник.

Мэр Екатеринбурга уходил в отставку под диктовку…

Рассказывают, что Александр Высокинский написал заявление об отставке с поста мэра в самый последний момент, за полтора часа до заседания гордумы, где обсуждался этот вопрос. По словам инсайдеров, ранним утром заявление за Высокинского писал его помощник Олег Кудрин под диктовку специалиста правового департамента мэрии. Впрочем, есть версия, что заявление было подготовлено давно — еще осенью, когда мэр Екатеринбурга готовился отчитаться о своей двухлетней работе.

…, а утверждение в правительстве будет экстренным

В свердловском заксобрании ожидают внесения документов на утверждение Александра Высокинского первым замгубернатора до начала новогодних праздников. Говорят, что бумаги уже подготовлены кадровым департаментом и ждут подписи губернатора. Также готов пакет документов на назначение Александра Старкова новым министром финансов. Однако в связи с тем, что губернатор экстренно улетел в Москву, представления зайдут в областной парламент в начале следующей недели.

Советника губернатора не пустили к журналистам

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главе свердловского Центра управления регионом (ЦУР), советнику губернатора Илье Захарову так и не дали пообщаться с журналистами. Ожидалось, что его пресс-конференция пройдет утром 22 декабря. Однако в последний момент ее отменили. Рассказывают, что это произошло по указанию из московской АНО «Диалог», которая является оператором всех ЦУРов в стране. «Москвичи опасались, что Захаров расскажет лишнего, поэтому пока замораживают его контакты со СМИ», — делится слухмейкер.

Высокинский собрал преданных депутатов

Вечером 23 декабря экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, еще не забравший вещи из своего кабинета в администрации, встретился с несколькими депутатами гордумы. По одной из версий, это было не простое прощание. «Обсуждались рабочие вопросы, подписывались какие-то бумаги», — делится слухмейкер, не раскрывая фамилии народных избранников.

Министр Старков стал символом

По мнению инсайдеров, стремительное назначение Александра Старкова исполняющим обязанности министра финансов в обход некоторых аппаратных процедур было вызвано необходимостью показать, что в правительстве растет число уроженцев Екатеринбурга и Свердловской области. Знающие люди говорят, что эта тенденция продолжится. При этом Старкова уже считают символом этого процесса. Своеобразным символом была и действующая и. о. Светлана Климук, которая работала в свердловском минфине при всех министрах финансов времен губернатора Эдуарда Росселя и премьера Алексея Воробьева практически со времен распада СССР. В ближайшее время ветеран госслужбы может уйти в отставку.

В департаменте внутренней политики «торгуют» социологией…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель департамента внутренней политики Антон Третьяков может использовать новые данные социологических опросов, чтобы манипулировать распределением кандидатов по округам, обсуждают в политических кругах. «Некоторым политикам предлагают сняться с „дистанции“ вообще, некоторым говорят о вероятной победе при условии вложения солидных средств, намекая на контракты с аффилированными технологами», — говорят сразу несколько собеседников, сильно сомневающихся в достоверности соцданных. Они же замечают, что градус недовольства среди кандидатов растет и может выйти на высший уровень. Говорят, что результаты социологических исследований популярности и эффективности депутатов свердловского заксобрания оказались настолько плачевны, что их решили не афишировать.

… и ставят под удар избирательную кампанию

Также эксперты обращают внимание на тезисы с недавнего заседания Госсовета. Там говорилось, что, для оценки действий региональных властей большое внимание будет уделяться результатам социологических опросов. Между тем, самая авторитетная в Свердловской области социологическая организация «Социум», являющаяся партнером ВЦИОМ, давно не привлекается Антоном Третьяковым в качестве подрядчика для предвыборного мониторинга. «Все исследования проводит контора, возглавляемая недоучившимся биологом, и будет ли Москва доверять ее работе — вопрос открытый!» — возмущаются политики.

Торощин взбесил коллег-кредиторов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, что депутат ЗС Игорь Торощин возмутил коллег по свердловскому парламенту своими доходами. В декларации парламентария указано 22 млн рублей, но обсуждают даже не эту сумму. Злые языки говорят, что Торощин задолжал крупные суммы денег, и большая часть кредиторов — депутаты заксобрания, в том числе коллеги по фракции ЛДПР. Зная о доходах Торощина (а их не спрятать) на него теперь очень косо смотрят.

Бубнов сохранится на посту благодаря мотоциклам

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов с большой долей вероятности сохранит статус при новом мэре Алексее Орлове. Такой исход предопределило совместное увлечение чиновника и его нового руководителя, обсуждают инсайдеры. «Бубнов, как и Орлов, питает страсть к мотоциклам. Они участвуют в общих пробегах и состоят в одном сообществе. Хоть и не друзья», — рассказал источник.

Орлов установит «Сапфир» в мэрию Екатеринбурга

Говорят, что после назначения Алексея Орлова мэром Екатеринбурга разработку электронных сервисов для муниципальных нужд отдадут НПО «Сапфир». Предприятие подозревают в аффилированности с представителями «тюменского клана» — многомиллионные контракты на разработку софта фирма начала получать с приходом в Свердловскую область команды управленцев из Тюмени. В частности, глава минфина Галина Кулаченко заключила с «Сапфиром» массу контрактов на сумму более 500 млн рублей, что вызвало интерес силовиков. До сих пор разработкой сервисов для мэрии Екатеринбурга, в том числе, сопровождением проекта «Е-карта», занимается АО «И-сеть», зашедшее туда с подачи бывшего «теневого хозяина» города Владимира Тунгусова.

Друзья Тунгусова пытаются вернуться в мэрию

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что на фоне смены власти в Екатеринбурге активизировались экс-чиновники из команды бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. «Как минимум два его соратника актуализировали контакты в резиденции губернатора и намекают, что могут быть полезны [новому мэру Алексею] Орлову. Но, конечно, их никто не согласует», — говорит источник.

В команде топ-чиновницы Екатеринбурга ищут «мертвые души»

Число сотрудников кадрового департамента мэрии Екатеринбурга, которым руководит Елена Хазова, удивляет инсайдеров. «При [экс-вице-мэре Владимире] Тунгусове в кадровом отделе работали четыре человека. При Хазовой отдел превратился в департамент и разросся до почти 40 человек. Но большую их часть никто никогда не видел», — подозревают недоброжелатели чиновницы. Впрочем, до обвинений по существу дело пока не дошло.

Мужу соратницы нового мэра Екатеринбурга прочат повышение

Муж помощницы врио мэра Екатеринбурга Марины Фадеевой Василий может возглавить одно из городских учреждений. Сейчас Василий Фадеев возглавляет Институт энергосбережения. «В настоящий момент предметной обсуждается вопрос о его назначении директором МБУ „Энергосбережения“», — делится инсайдер.

Свердловские бизнесмены боятся перемен в правительстве

Как говорят эксперты, бизнес-сообщество всерьез обеспокоено: кто после перестановок в администрации свердловского губернатора возглавит финансово-экономический блок правительства. «Алексей Орлов ушел и, возможно, уведет с собой еще несколько ближайших соратников. Галина Кулаченко тоже ушла, и в кандидатуре ее преемника уверенности нет», — рассуждают собеседник, транслируя серьезное напряжение свердловского предпринимательства.

Свердловский экс-министр вложилась в птицефабрику

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ходят слухи, что в ближайшее время появится информация о том, что Свердловская область продала птицефабрику «Рефтинская», которая находится в собственности региона. «На птицефабрике сменились руководители. Говорят, что какие-то новые люди купили птицефабрику, вложилась чуть ли не [бывший областной министр торговли питания и услуг Вера] Соловьева. Вместо Александра Засыпкина в управление поставили молодых людей», — говорят инсайдеры.

Полицейские устроили тотализатор

За недавно освободившийся пост главы свердловской ГИБДД, который покинул полковник Алексей Кисляков, ведут яростную борьбу нынешние руководители из Тверской и Астраханской областей. Говорят, средний офицерский состав уже делает ставки, кто победит — соседи Москвы или волжские генералы.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.