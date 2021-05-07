Путин дал старт борьбе за новые территории

Владимир Путин поддержал идею кругосветной экспедиции по Арктике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия приступила к укреплению своих позиций на новой площадке для переговоров с Западом — в Арктическом совете. В преддверии заступления страны на пост председателя организации президент РФ Владимир Путин издал поручение о масштабной международной экспедиции в регионе. Эксперты говорят, что проект нужен Москве, чтобы обозначить лидерство в Арктике и продвигать свои правила освоения территории, к которой другие страны проявляют все больше интереса.

Владимир Путин поручил российскому правительству, МИДу РФ и ФСБ России подключиться к организации международной экспедиции в Арктике, задуманной Русским географическим обществом (РГО). К 1 июня ведомства должны изучить предложение организации и «принять соответствующие решения», говорится в поручении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

К 1 июня правительство доложит президенту о своих решениях по поддержке экспедиции Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Речь идет о кругосветном путешествии вокруг Арктики, которое обсуждалось 14 апреля на заседании попечительского совета РГО, который возглавляет президент. Тогда почетный консул РФ в Лозанне, шведский полярник Фредерик Паулсен предложил Путину подключить к экспедиции не только российских, но и 10-15 иностранных ученых для проведения атмосферных, гляциологических и океанографических наблюдений. Паулсен отмечал, что у экспедиции будет не только научное, но и символическое значение. «Мне кажется, это может быть уникальной возможностью, чтобы организовать историческую экспедицию и одновременно отметить председательство России в Арктическом совете», — сказал тогда Паулсен и был поддержан президентом.

В Арктический совет, который вырабатывает решения о развитии региона, кроме России входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция. Москва начнет председательствовать в организации в мае (до 2023 года). Путин уже анонсировал, что «Россия будет „прирастать“ Арктикой и северными территориями». На этот счет 5 мая высказался координатор госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт. Он заявил, что «в силу нарастающей геополитической напряженности и конкуренции» Россия является для США «жесткой проблемой безопасности» в регионе. В то же время, Дехарт не исключил возможность диалога. «Мы видим потенциал сотрудничества под председательством России в сфере науки, относящейся к климату», — цитирует политика ТАСС. К экологии западные страны сейчас проявляют особое внимание. Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в 2020 году температура Земли достигла рекордно высокого уровня за 3 миллиона лет, и что человечество стоит «на краю пропасти».

«Поручение Путина об экспедиции символично приурочено к началу председательства России в Арктическом совете», — согласился в разговоре с URA.RU директор Арктического центра стратегических исследований САФУ Константин Зайков.

«У России теперь есть возможность формировать собственную глобальную повестку в Арктическом совете ближайшие два года, и экспедиция — одно из первых таких решений.

Оно показывает, что Москва нацелена на объединение международных усилий в освоении Арктики. Это важно для обозначения своего лидерства в регионе. Высокий статус необходим, чтобы продвигать международные законодательные инициативы, соответствующие национальным интересам», — объяснил Зайков.

Таяние льдов открывает доступ к новым месторождениям природных ресурсов Фото: media.gazprom-neft.ru

Как сообщил URA.RU политолог Андрей Кортунов, интерес к Арктике связан с тем, что в случае таяния льдов там откроются новые грузовые маршруты, которые пока могут следовать только вдоль берегов России в сопровождении ледоколов. «Можно предположить, что в случае таяния льдов китайские танкеры пойдут с востока на запад через Северный полюс. В таком случае возникает вопрос о том, удастся ли России сохранить свою юрисдикцию над транзитом из Азии в Европу, учитывая, что не все страны признают принадлежность этого сектора к России. Пока этот вопрос не решен, конечно, остается потенциально конфликтные ситуации», — считает Кортунов.

Военное присутствие стран в Арктике пока никак не регулируется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кроме того, таяние льдов открывает доступ к новым месторождениям природных ресурсов, добавил Константин Зайков. По его словам, речь идет не только об углеводородах, но и о металлах. Неразрешенной остается и проблема бесконтрольного военного присутствия в Арктике. «Каждая сторона развивает свое присутствие в Арктике как хочет, это не требует никаких разрешений. Поэтому страны НАТО постоянно проводят там военные учения, там дежурят американские и британские атомные подлодки. Воздушное пространство над Арктикой — это самый короткий путь для удара по России из США крылатыми ракетами. Поэтому Арктика — это еще и предмет военной безопасности России», — резюмировал собеседник агентства.