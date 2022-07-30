Главный вуз ХМАО поможет студентам найти работу

А будущие работодатели перестанут переучивать новичков

31 июля 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

В ЮГУ появится новый образовательный центр энергетики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU За счет гранта Минпросвещения РФ на базе югорского госуниверситета будет создана новая образовательная программа для среднего профессионального образования в сфере энергетики. На деньги гранта для студентов будут обустроены специальные классы, а также закуплено современное оборудование. Проект также предусматривает непосредственное участие работодателей в образовательном процессе. Такой подход повысит уровень привлекательности студентов в глазах работодателей и облегчит их трудоустройство. «В центре будет оборудование высокого уровня. Будет создан макет современной цифровой подстанции, который сейчас начинает только развиваться и использоваться. Также будут два класса для проведения экзаменов по электромонтажным работам. Для студентов будут организованы площадки для применения практических навыков. Предусмотрен компьютерный класс для программирования промышленных контрейлеров. Это позволит качественно повысить образовательный процесс», — рассказал доцент высшей инжиниринговый школы Станислав Долингер. Он добавил, что новый центр предусмотрен для использования не только студентов СПО, но и высшего образования — бакалавриата, и, частично, для магистратуры. Студенты смогут оттачивать практические навыки во время обучения Фото: Денис Моргунов © URA.RU В университете рассказали, что деятельность центра будет обеспечивать подготовку профессиональных кадров среднего звена. В обучении будет использоваться система, устроенная под запрос предприятий — ведущих работодателей в топливно-энергетической промышленности Югры с применением государственно-частного партнерства. Такой подход повысит уровень привлекательности специальностей среднего профессионального образования. «Студенты смогут получить практический опыт уже с первых дней занятий, что сделает их более привлекательными кадрами для потенциальных работодателей», — сказали в университете. Использование оборудование также позволит привлечь в университет дополнительные инвестиции для реализации других проектов. Существует запрос на повышение квалификации электромонтеров среди таких партнеров ЮГУ, как Россети и «Газпромнефть». Грантовая поддержка из бюджета РФ составляет порядка 100 млн рублей, и порядка 85 млн рублей предусмотрено в качестве субсидий из бюджета ХМАО. Также небольшая часть средств предусмотрена за счет денег партнеров, которые заинтересованы в обучении подходящих для себя кадров. На создание нового центра выделено почти 200 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Госуниверситет стал одним из победителей конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки. Грант выделяется на развитие образовательно-производственных центров на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и организаций, действующих в реальном секторе экономики. В университете добавили, что обладателями грантов стали 70 образовательных организаций, среди которых всего 4 университета. Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в России строятся университетские кампусы, создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За счет гранта Минпросвещения РФ на базе югорского госуниверситета будет создана новая образовательная программа для среднего профессионального образования в сфере энергетики. На деньги гранта для студентов будут обустроены специальные классы, а также закуплено современное оборудование. Проект также предусматривает непосредственное участие работодателей в образовательном процессе. Такой подход повысит уровень привлекательности студентов в глазах работодателей и облегчит их трудоустройство. «В центре будет оборудование высокого уровня. Будет создан макет современной цифровой подстанции, который сейчас начинает только развиваться и использоваться. Также будут два класса для проведения экзаменов по электромонтажным работам. Для студентов будут организованы площадки для применения практических навыков. Предусмотрен компьютерный класс для программирования промышленных контрейлеров. Это позволит качественно повысить образовательный процесс», — рассказал доцент высшей инжиниринговый школы Станислав Долингер. Он добавил, что новый центр предусмотрен для использования не только студентов СПО, но и высшего образования — бакалавриата, и, частично, для магистратуры. В университете рассказали, что деятельность центра будет обеспечивать подготовку профессиональных кадров среднего звена. В обучении будет использоваться система, устроенная под запрос предприятий — ведущих работодателей в топливно-энергетической промышленности Югры с применением государственно-частного партнерства. Такой подход повысит уровень привлекательности специальностей среднего профессионального образования. «Студенты смогут получить практический опыт уже с первых дней занятий, что сделает их более привлекательными кадрами для потенциальных работодателей», — сказали в университете. Использование оборудование также позволит привлечь в университет дополнительные инвестиции для реализации других проектов. Существует запрос на повышение квалификации электромонтеров среди таких партнеров ЮГУ, как Россети и «Газпромнефть». Грантовая поддержка из бюджета РФ составляет порядка 100 млн рублей, и порядка 85 млн рублей предусмотрено в качестве субсидий из бюджета ХМАО. Также небольшая часть средств предусмотрена за счет денег партнеров, которые заинтересованы в обучении подходящих для себя кадров. Госуниверситет стал одним из победителей конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки. Грант выделяется на развитие образовательно-производственных центров на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и организаций, действующих в реальном секторе экономики. В университете добавили, что обладателями грантов стали 70 образовательных организаций, среди которых всего 4 университета. Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в России строятся университетские кампусы, создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах.