Тюменский вуз одним из первых в стране исполнил указ Путина

ТюмГУ перешел на новейшую систему образования и получил миллиард на развитие науки

27 декабря 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Ректор ТюмГУ Иван Романчук дал эксклюзивное интервью URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский государственный университет вошел в топ-100 лучших вузов России по версии Forbes. В 2020 году ректором учебного заведения стал Иван Романчук. Под его руководством вуз начал переход на новую систему образования «2+2», о необходимости внедрения которой в одном из своих выступлений заявил президент России Владимир Путин. Об итогах года и других достижениях главного вуза Тюменской области в интервью URA.RU рассказал ректор ТюмГУ Иван Романчук. Тюменский государственный университет одним из первых в стране перешел на программу обучения «2+2» Фото: Денис Моргунов © URA.RU — В чем плюсы программы обучения «2+2»? — Об этом два года назад Владимир Путин сказал, что необходимо перейти на систему так называемого «2+2», для возможности уточнения или изменения своего профиля профессионального обучения. Это дает нашим студентам больше свободы выбора, именно с точки зрения профессионального самоопределения. Кроме того, такая программа позволяет студентам получить больше «мягких» компетенций, которые так высоко ценит работодатель. — Как такой формат обучения выглядит на практике? — На практике — обычные занятия. Просто они происходят вместе, перемешиваются группы. Например, вы учитесь на юриста, приходите в аудиторию, где сидят физики, математики. И вам рассказывают там, условно, что такое большие данные, и так далее. Человек сейчас один в поле не воин. Надо уметь работать в командах. Команда — это там, где вы работаете над каким-то проектом. Если вдруг проект создали, а команда распалась, завтра вы должны начать продуктивно работать над проектом в другой команде, с другими профессионалами. Этому можно и нужно учить, тренинги проводить, и так далее. Иван Романчук возглавил ТюмГУ в 2020 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU — Насколько сложен был период трансформации для ТюмГУ? — Как только ты остановился, ты сразу перестал быть лидером. Поэтому надо постоянно развиваться, искать что-то новое, инновации в образовании, и так далее. Мы являемся одной из площадок апробации и внедрения новых образовательных моделей, мы накопили такой опыт трансформации образовательного пространства, что уже выступаем и консультантом, и экспертом, и разработчиком новых моделей, внедрения в других вузах. Например, наши образовательные решения внедрены в таких мощных университетах, как Севастопольский государственный университет, Уральский Федеральный университет, и многие другие. Мы за 2022-й год оказали консалтинговые услуги другим университетам по внедрению индивидуальных образовательных практик уже на сумму свыше 20 млн рублей. Мы хотим выйти на более серьезные цифры. Мы ставим себе цель, что к 2023-му году 25% российских университетов будут так или иначе иметь какие-то апробированные в ТюмГУ решения, именно в области образования. В 2022 году ТюмГУ вошел в топ-100 лучших вузов России по версии Forbes Фото: Денис Моргунов © URA.RU — ТюмГУ участвует в программе «Приоритет 2030»? — Мы стали участником, вошли в трек «Территориальное отраслевое лидерство». Мы получили средства именно на развитие университета. Программа называется «2030», она рассчитана на 10 лет. Это самая мощная, наверное, программа, которую Министерство науки и высшего образования РФ когда-либо реализовывало. Там надо заявлять, в том числе, стратегические проекты, которые бы решали серьезные региональные и глобальные задачи. Но, раз у нас трек «Территориальное отраслевое лидерство», мы ставим себе амбициозную задачу: к 2030-му году стать не просто университетом в регионе, а драйвером регионального развития, лидером Западно-Сибирского научно-образовательного кластера. Что это предполагает: университет становится центром принятия решений в регионе. То есть, одним из ключевых игроков, который принимает решения экономического, социального, городского развития. ТюмГУ получил грант программы «Приоритет 2030» на развитие науки Фото: Денис Моргунов © URA.RU — Каким вы видите будущее университета? — Фактически я посвятил всю свою жизнь университету. Потому что сразу после окончания аспирантуры, защиты диссертации в Санкт-Петербурге, я пришел на работу в вуз. Поэтому вся моя профессиональная деятельность — она проходит в Тюменском госуниверситете. Каким я вижу его будущее? Я хочу, чтобы ТюмГУ стал, действительно, университетом мирового уровня. По всем показателям. Во-вторых, я хочу, чтобы он стал независимым университетом, чтобы мы зарабатывали на результатах образовательной, интеллектуальной и инновационной деятельности достаточно средств для обеспечения своего и регионального развития. Поэтому, как я и сказал, Тюменский государственный университет должен стать драйвером развития региона, центром принятия решений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменский государственный университет вошел в топ-100 лучших вузов России по версии Forbes. В 2020 году ректором учебного заведения стал Иван Романчук. Под его руководством вуз начал переход на новую систему образования «2+2», о необходимости внедрения которой в одном из своих выступлений заявил президент России Владимир Путин. Об итогах года и других достижениях главного вуза Тюменской области в интервью URA.RU рассказал ректор ТюмГУ Иван Романчук. — В чем плюсы программы обучения «2+2»? — Об этом два года назад Владимир Путин сказал, что необходимо перейти на систему так называемого «2+2», для возможности уточнения или изменения своего профиля профессионального обучения. Это дает нашим студентам больше свободы выбора, именно с точки зрения профессионального самоопределения. Кроме того, такая программа позволяет студентам получить больше «мягких» компетенций, которые так высоко ценит работодатель. — Как такой формат обучения выглядит на практике? — На практике — обычные занятия. Просто они происходят вместе, перемешиваются группы. Например, вы учитесь на юриста, приходите в аудиторию, где сидят физики, математики. И вам рассказывают там, условно, что такое большие данные, и так далее. Человек сейчас один в поле не воин. Надо уметь работать в командах. Команда — это там, где вы работаете над каким-то проектом. Если вдруг проект создали, а команда распалась, завтра вы должны начать продуктивно работать над проектом в другой команде, с другими профессионалами. Этому можно и нужно учить, тренинги проводить, и так далее. — Насколько сложен был период трансформации для ТюмГУ? — Как только ты остановился, ты сразу перестал быть лидером. Поэтому надо постоянно развиваться, искать что-то новое, инновации в образовании, и так далее. Мы являемся одной из площадок апробации и внедрения новых образовательных моделей, мы накопили такой опыт трансформации образовательного пространства, что уже выступаем и консультантом, и экспертом, и разработчиком новых моделей, внедрения в других вузах. Например, наши образовательные решения внедрены в таких мощных университетах, как Севастопольский государственный университет, Уральский Федеральный университет, и многие другие. Мы за 2022-й год оказали консалтинговые услуги другим университетам по внедрению индивидуальных образовательных практик уже на сумму свыше 20 млн рублей. Мы хотим выйти на более серьезные цифры. Мы ставим себе цель, что к 2023-му году 25% российских университетов будут так или иначе иметь какие-то апробированные в ТюмГУ решения, именно в области образования. — ТюмГУ участвует в программе «Приоритет 2030»? — Мы стали участником, вошли в трек «Территориальное отраслевое лидерство». Мы получили средства именно на развитие университета. Программа называется «2030», она рассчитана на 10 лет. Это самая мощная, наверное, программа, которую Министерство науки и высшего образования РФ когда-либо реализовывало. Там надо заявлять, в том числе, стратегические проекты, которые бы решали серьезные региональные и глобальные задачи. Но, раз у нас трек «Территориальное отраслевое лидерство», мы ставим себе амбициозную задачу: к 2030-му году стать не просто университетом в регионе, а драйвером регионального развития, лидером Западно-Сибирского научно-образовательного кластера. Что это предполагает: университет становится центром принятия решений в регионе. То есть, одним из ключевых игроков, который принимает решения экономического, социального, городского развития. — Каким вы видите будущее университета? — Фактически я посвятил всю свою жизнь университету. Потому что сразу после окончания аспирантуры, защиты диссертации в Санкт-Петербурге, я пришел на работу в вуз. Поэтому вся моя профессиональная деятельность — она проходит в Тюменском госуниверситете. Каким я вижу его будущее? Я хочу, чтобы ТюмГУ стал, действительно, университетом мирового уровня. По всем показателям. Во-вторых, я хочу, чтобы он стал независимым университетом, чтобы мы зарабатывали на результатах образовательной, интеллектуальной и инновационной деятельности достаточно средств для обеспечения своего и регионального развития. Поэтому, как я и сказал, Тюменский государственный университет должен стать драйвером развития региона, центром принятия решений.