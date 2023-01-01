Забег Снегурочек, постановка Гоголя и катания на собачьей упряжке

Чем в Тюмени заняться семьей на новогодних каникулах

02 января 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Тюменцы смогут провести каникулы культурно и активно Фото: Денис Моргунов © URA.RU Первого января призываем остаться дома или отправиться в гости. Насладиться общением в кругу друзей и близких. А уже с понедельника проводить праздничные выходные активно. Предлагаем начать неделю с просмотра циркового шоу, затем переместиться в резиденцию Деда Мороза, оценить скорость тюменских Снегурочек и завершить новогоднюю неделю просмотром тематического кино. Все самые интересные события в Тюмени на праздничных каникулах — в афише URA.RU. Понедельник, 2 января Новогоднее представление в тюменском цирке можно посмотреть вплоть до старого нового года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Поддержит праздничное настроение «Цирк новогодних чудес». Здесь тюменских зрителей ожидает яркая тематическая шоу-программа. Гости увидят выступление ловких жонглеров, гимнастов, вращающихся под куполом цирка, веселых клоунов и их питомцев. А также сложные акробатические номера. Главная изюминка представления — дрессированные экзотические животные. На манеже выступят медведи, обезьяны-наездницы, яркие попугаи, пони и лошади. Зрители смогут увидеть номер с питоном и дрессированными собачками. Традиционно, новогоднее шоу откроют Дед Мороз со Снегурочкой. Стоимость билетов от 600 рублей. Вторник, 3 января Дед Мороз будет ждать тюменцев в своей резиденции на площади 400-летия Тюмени Фото: Илья Московец © URA.RU В гости к Деду Морозу тюменцы смогут попасть вплоть до 8 января. Своих маленьких гостей и их родителей волшебник будет ждать в резиденции на площади 400-летия Тюмени. В деревянной избушке вместе со своей помощницей Снегурочкой Дед Мороз будет рад каждому ребенку, а за стишок или песенку подарит сладкий подарок. Также тюменцы сами смогут подарить волшебнику подарок, сделанный собственными руками. Из них в следующем году соберется новогодняя выставка. Там же на площади расположена главная городская елка и ледовый городок. Вход — свободный. Среда, 4 января Какой же Новый год без фильма «Елки»? В прокат вышла уже девятая картина, состоящая из нескольких комедийных новелл, где главные герои по-своему справляются с последствиями праздника. В главных ролях — популярные российские актеры. Примечательно, что действие одной из новелл происходит именно в Тюмени. «Наша землячка» неожиданно становится блогером и заключает необычное пари с мужем. До этого фильма Тюмень уже засветилась ранее в предыдущей части франшизы. Тюменцы даже приняли участие в съемках. В этом году зрители также смогут увидеть любимый город на экранах. Стоимость билетов от 300 рублей. Четверг, 5 января После проката с хаски можно будет погулять на поводке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На четверг тюменцам предлагают необычное развлечение — катание на собачьей упряжке. В упряжку входит 6-8 собак породы хаски. Прогулка длится от десяти минут. Можно кататься одному или с ребенком. Вначале происходит знакомство с животными, затем непосредственно сама прогулка, где гостям самим предлагают попробовать управлять упряжкой. После катания можно будет сделать фото и прогуляться с собаками на поводке. Прогулка проходит в заснеженном парке в районе улицы Широтной. Стоимость катания — от 1 300 рублей. Пятница, 6 января Тюменски смогут посоревноваться в звании самой быстрой и стильной Снегурочки Фото: Алексей Андронов © URA.RU Посмотреть на оригинальное тематическое состязание тюменцев приглашают на площади 400-летия Тюмени. Там состоится ежегодный забег Снегурочек. Каждая участница будет в костюме спутницы Деда Мороза. Кроме того, в рамках мероприятия конкурсантки покажут себя в творческих номерах и смогут побороться за приз на лучший костюм. Каждой участнице необходимо будет изготовить авторской головной убор Снегурочки и презентовать его. Участие бесплатное как для зрителей, так и для внучек Деда Мороза. Суббота, 7 января В театре покажут постановку «Вечера на хуторе близ Диканьки» в музыкальном формате Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Рождество — культурная программа в театре. Тюменский драматический театр представляет музыкальную постановку по повести Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Детей в этот вечер лучше оставить дома, так как возрастной ценз на спектакль 16+. Рождественская постановка для взрослых в два действия — полная версия с пикантными сценами, ночным гаданием на суженого, разухабистыми плясками и оригинальными «галушками», которые сами прыгают в котел — все это тюменцы смогут увидеть на сцене театра. В мюзикле будет звучать только живой вокал, уверяют организаторы. Стоимость билетов от 400 рублей. Воскресенье, 8 января Покататься на коньках с видом на тюменскую набережную можно всей семьей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Последний праздничный выходной предлагаем завершить активно и на свежем воздухе. На площади «Конторы пароходства» открыт самый большой каток Тюмени. Коньки можно принести свои или взять в прокате. Для комфорта посетителей возле катка установлен вместительный обогреваемый сферический шатер. Личные вещи можно оставлять в специальных шкафчиках-ячейках. Для маленьких посетителей есть специально арендуемые фигурки-ассистенты. С 16:00 до 17:00 на катке объявляется технический перерыв. Все остальное время покататься на фоне тюменской набережной можно будет с 12 дня и до 22 вечера. Вход со своими коньками — 50 рублей в час, в прокат — 200 рублей в час. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первого января призываем остаться дома или отправиться в гости. Насладиться общением в кругу друзей и близких. А уже с понедельника проводить праздничные выходные активно. Предлагаем начать неделю с просмотра циркового шоу, затем переместиться в резиденцию Деда Мороза, оценить скорость тюменских Снегурочек и завершить новогоднюю неделю просмотром тематического кино. Все самые интересные события в Тюмени на праздничных каникулах — в афише URA.RU. Понедельник, 2 января Поддержит праздничное настроение «Цирк новогодних чудес». Здесь тюменских зрителей ожидает яркая тематическая шоу-программа. Гости увидят выступление ловких жонглеров, гимнастов, вращающихся под куполом цирка, веселых клоунов и их питомцев. А также сложные акробатические номера. Главная изюминка представления — дрессированные экзотические животные. На манеже выступят медведи, обезьяны-наездницы, яркие попугаи, пони и лошади. Зрители смогут увидеть номер с питоном и дрессированными собачками. Традиционно, новогоднее шоу откроют Дед Мороз со Снегурочкой. Стоимость билетов от 600 рублей. Вторник, 3 января В гости к Деду Морозу тюменцы смогут попасть вплоть до 8 января. Своих маленьких гостей и их родителей волшебник будет ждать в резиденции на площади 400-летия Тюмени. В деревянной избушке вместе со своей помощницей Снегурочкой Дед Мороз будет рад каждому ребенку, а за стишок или песенку подарит сладкий подарок. Также тюменцы сами смогут подарить волшебнику подарок, сделанный собственными руками. Из них в следующем году соберется новогодняя выставка. Там же на площади расположена главная городская елка и ледовый городок. Вход — свободный. Среда, 4 января Какой же Новый год без фильма «Елки»? В прокат вышла уже девятая картина, состоящая из нескольких комедийных новелл, где главные герои по-своему справляются с последствиями праздника. В главных ролях — популярные российские актеры. Примечательно, что действие одной из новелл происходит именно в Тюмени. «Наша землячка» неожиданно становится блогером и заключает необычное пари с мужем. До этого фильма Тюмень уже засветилась ранее в предыдущей части франшизы. Тюменцы даже приняли участие в съемках. В этом году зрители также смогут увидеть любимый город на экранах. Стоимость билетов от 300 рублей. Четверг, 5 января На четверг тюменцам предлагают необычное развлечение — катание на собачьей упряжке. В упряжку входит 6-8 собак породы хаски. Прогулка длится от десяти минут. Можно кататься одному или с ребенком. Вначале происходит знакомство с животными, затем непосредственно сама прогулка, где гостям самим предлагают попробовать управлять упряжкой. После катания можно будет сделать фото и прогуляться с собаками на поводке. Прогулка проходит в заснеженном парке в районе улицы Широтной. Стоимость катания — от 1 300 рублей. Пятница, 6 января Посмотреть на оригинальное тематическое состязание тюменцев приглашают на площади 400-летия Тюмени. Там состоится ежегодный забег Снегурочек. Каждая участница будет в костюме спутницы Деда Мороза. Кроме того, в рамках мероприятия конкурсантки покажут себя в творческих номерах и смогут побороться за приз на лучший костюм. Каждой участнице необходимо будет изготовить авторской головной убор Снегурочки и презентовать его. Участие бесплатное как для зрителей, так и для внучек Деда Мороза. Суббота, 7 января В Рождество — культурная программа в театре. Тюменский драматический театр представляет музыкальную постановку по повести Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Детей в этот вечер лучше оставить дома, так как возрастной ценз на спектакль 16+. Рождественская постановка для взрослых в два действия — полная версия с пикантными сценами, ночным гаданием на суженого, разухабистыми плясками и оригинальными «галушками», которые сами прыгают в котел — все это тюменцы смогут увидеть на сцене театра. В мюзикле будет звучать только живой вокал, уверяют организаторы. Стоимость билетов от 400 рублей. Воскресенье, 8 января Последний праздничный выходной предлагаем завершить активно и на свежем воздухе. На площади «Конторы пароходства» открыт самый большой каток Тюмени. Коньки можно принести свои или взять в прокате. Для комфорта посетителей возле катка установлен вместительный обогреваемый сферический шатер. Личные вещи можно оставлять в специальных шкафчиках-ячейках. Для маленьких посетителей есть специально арендуемые фигурки-ассистенты. С 16:00 до 17:00 на катке объявляется технический перерыв. Все остальное время покататься на фоне тюменской набережной можно будет с 12 дня и до 22 вечера. Вход со своими коньками — 50 рублей в час, в прокат — 200 рублей в час.