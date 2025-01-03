На тюменской «трассе смерти» в аварии пострадали две семьи из ХМАО. Фото

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Один из водителей пошел на обгон на участке, где это делать запрещено
Один из водителей пошел на обгон на участке, где это делать запрещено Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение двух машин. Как сообщают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, один из автомобилей совершал обгон на участке, где это делать запрещено. В ДТП пострадали пять человек.

«Две семьи из Югры разбились сегодня в ДТП на федеральной трассе в Уватском районе Тюменской области. Ранены пять человек. „Тойота“ и „БМВ“ столкнулись на 375-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Предварительно, „Тойота“ выехала на встречную полосу в зоне действия знака обгон запрещен», — сообщает пресс-служба ведомства.

В машине «БМВ» находилась девятилетняя девочка, она ранена. Всего пострадали пять человек. Кроме ребенка травмы получили все участники ДТП: в обеих машинах ехали семейные пары. 

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение двух машин. Как сообщают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, один из автомобилей совершал обгон на участке, где это делать запрещено. В ДТП пострадали пять человек. «Две семьи из Югры разбились сегодня в ДТП на федеральной трассе в Уватском районе Тюменской области. Ранены пять человек. „Тойота“ и „БМВ“ столкнулись на 375-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Предварительно, „Тойота“ выехала на встречную полосу в зоне действия знака обгон запрещен», — сообщает пресс-служба ведомства. В машине «БМВ» находилась девятилетняя девочка, она ранена. Всего пострадали пять человек. Кроме ребенка травмы получили все участники ДТП: в обеих машинах ехали семейные пары. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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