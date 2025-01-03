На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение двух машин. Как сообщают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, один из автомобилей совершал обгон на участке, где это делать запрещено. В ДТП пострадали пять человек.
«Две семьи из Югры разбились сегодня в ДТП на федеральной трассе в Уватском районе Тюменской области. Ранены пять человек. „Тойота“ и „БМВ“ столкнулись на 375-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Предварительно, „Тойота“ выехала на встречную полосу в зоне действия знака обгон запрещен», — сообщает пресс-служба ведомства.
В машине «БМВ» находилась девятилетняя девочка, она ранена. Всего пострадали пять человек. Кроме ребенка травмы получили все участники ДТП: в обеих машинах ехали семейные пары.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.