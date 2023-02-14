Россия расширяет логистические связи с Китаем

Как РЖД перестраивают пути с Запада на Восток — в колонке экономиста Сергея Жаворонкова

14 февраля 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Доля РЖД в грузообороте страны составляет 87% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Россия расширяет логистические связи с Китаем. В 2022 году Российские железные дороги (РЖД) побили собственный рекорд по перевозкам на Восток, увеличив их объем сразу на 28%. Какие задачи стоят перед РЖД до 2025 года и как компания продолжит в условиях санкций перестроили логистику с Запада на Восток рассказал в своей колонке для URA.RU старший научный сотрудник Института экономической политики Сергей Жаворонков. По словам Сергея Жаворонкова, РЖД сейчас следует переориентироваться на Восток Фото: Евгений Биятов/РИА Новости «Российские железные дороги обеспечивают 5,5% вклада в ВВП страны, по словам вице-премьера Андрея Белоусова. Если не брать в расчет трубопроводный транспорт, то доля РЖД в грузообороте составляет 87%. Но брать в расчет трубопроводный транспорт не нужно. Есть нефть, есть газ, это изначальные существующие наши свыше данные конкурентные преимущества. Тарифы РЖД растут, это не будем отрицать. На следующий 2023 год вырастут на 10%, в том числе 8 п. п. собственно индексация по инфляции и 2 п. п. роста произойдет за счет увеличения надбавки на капитальный ремонт инфраструктуры (соответствующий коэффициент вырастет с 1,03 до 1,05). Но это речь идет о грузовых перевозках, то есть о бизнесе. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что инвестиционная программа Российских железных дорог на 2023 год превысит 1 трлн рублей, а всего на 2023—2025 годы запланировано потратить более 3 трлн рублей. Это на 27% больше, чем в текущем году. Много это или мало, насколько это целесообразно? В 2021 году доходы РЖД выросли на 11% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ОАО «РЖД» — компания прибыльная. В 2021 году ОАО «РЖД» получило чистую прибыль по МСФО в 50,7 млрд рублей. Доходы РЖД выросли на 11%, сейчас это более 2,5 трлн рублей. EBITDA выросла на 20%, до 503,9 млрд рублей. По прогнозу министра транспорта Виталия Савельева, в 2023 году EBITDA вырастет до 637 млрд рублей. Количество уплаченных налогов за 2021 год составило 321 млрд рублей. В 2021 году чистая прибыль РЖД по РСБУ выросла более чем в 66 раз и составила 18,8 млрд рублей против 282,9 млн рублей годом ранее, следует из отчета РЖД. Кстати, на днях состоялась встреча генерального директора РЖД Олега Белозерова с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой глава компании отчитался о результатах деятельности Российских железных дорог за прошлый год. Стоит отметить и символический факт встречи. Глава государства обычно не встречается с чиновниками, которыми не доволен, и которые находятся на грани отставки. Раз встретился — значит, доволен. Президент РФ Владимир Путин на днях встретился с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым Фото: kremlin.ru Существует весьма интересный документ, «Комплексный план модернизации и расширения инфраструктуры до 2024 года». Ключевой момент там — так называемый «Восточный полигон». Хорошо известно, что Россия может добыть больше сырья, чем транспортировать. В силу понятных нынешних причин, расширение транспортных путей на Запад вряд ли сейчас возможно. Так что же делать? Видимо, расширять на Восток. Но это не просто. Нужно расширить Транссиб, БАМ. Объем инвестпрограммы РЖД на 2023 составляет более триллиона рублей. Провозная способность Восточного полигона по итогам 2022 года достигла 158 млн тонн. Таким образом, РЖД выполнили ключевой параметр, закрепленный в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Что может быть дальше? Растут удобрения, лес, руда и особенно уголь. Есть и минусы — нефть, нефтепродукты будут продаваться с дисконтом. Но это не вполне от нас зависит. Стоит максимизировать прибыль того, что в наших руках. В 2022 году РЖД увеличили объем железнодорожных перевозок с Китаем на 28% до 119 млн тонн Фото: Сергей Русанов © URA.RU Основной задачей в 2022 году в грузовом сегменте стало обеспечение индивидуальной транспортной логистики. В контейнерных перевозках превышен рекордный показатель 2021 года. Он составляет свыше 6,5 млн TEU Драйверами роста стали внутрироссийские (+3,1% или 2,5 млн TEU) и импортные (+16,7% или 1,6 млн TEU) перевозки. По итогам 2022 года РЖД перевезли по Восточному полигону 148,8 млн тонн грузов — почти на пять миллионов больше, чем было установлено паспортом проекта. Этому поспособствовали: рекордный объем работ — на сумму 138 млрд рублей; досрочный ввод в эксплуатацию восьми инфраструктурных объектов из 263 заявленных в рамках II этапа развития Восточного полигона; технологические решения — вождение поездов с увеличенной длиной и массой. На 2023 год планируется перевезти по Восточному полигону больше 160 млн тонн, а провозные возможности нарастить до 173 млн тонн. Средняя скорость движения контейнерных поездов по российским железным дорогам — свыше 1 тысячи км в сутки. Время следования груза на направлении «Запад — Восток» в 2022 году составило 7,6 суток. Переформулируем — всю страну поезд преодолеет чуть больше, чем за неделю. Этим и объясняется высочайший спрос на железнодорожные перевозки с большим плечом доставки, особенно в сообщении со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, если в 2021 году объем железнодорожных перевозок с Китаем составил почти 100 миллионов тонн, то в 2022 году РЖД побило этот рекорд еще в ноябре 2022 года, а по итогам 12 месяцев показатель достиг 119 млн тонн (+28% к 2021 году). С начала 2023 года на сети РЖД растет число внутрироссийских грузоперевозок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С начала 2023 года на сети РЖД наблюдается положительная динамика во внутрироссийском сообщении по ряду грузов. В частности, растут удобрения — прирост в январе составил около 18% относительно аналогичного периода прошлого года. Эта тенденция наметилась еще в прошлом году и связана с государственными мерами поддержки. Продовольственные товары выросли на 16%, перевозки железной руды почти на 8%, а грузы в контейнерах — на 2,6% Объемы отправок нефтеналивных грузов в порты Дальнего Востока выросли на 2,8%, а контейнеров — на целых 0,9%. По секторам экономики стоит обратить внимание на рост перевозки леса (35,8%) — несмотря на ряд регуляторных решений, чтобы круглый лес не выезжал на экспорт для стимулирования более глубокой переработки древесины. Есть рост погрузки химикатов, метанола, аммиака (аммиак вырос на 44%). Если брать статистику за начало 2023 года, то год к году удобрения выросли на 18%, продовольственные товары на 16%, перевозки железной руды почти на 8%, в целом грузы в контейнерах — на 2,6%. Продолжается работа по развитию транспортного коридора «Север — Юг» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Свою роль сыграло и то, что в начале 2022 года РЖД были завершены работы по одной очереди развития станции Забайкальск на стыке с китайской Маньчжурией. В ближайшее время РЖД рассчитывают на увеличение передачи контейнерных поездов через Забайкальск с сегодняшних 6 до 10 составов в сутки. При этом на погранпереходах Камышовая — Хуньчунь и Нижнеленинское — Тунцзян уже сейчас есть резервы — суммарно до четырех поездов в сутки. Можно прогнозировать, что будет больше, когда экспортеры заключат договорные и долгосрочные взаимоотношения с китайскими потребителями. На первое время договорились о перевозке угля и руды, именно эти две товарные группы с месторождений в Дальневосточном федеральном округе могли бы заполнить образовавшийся резерв. В планах до 2025 года — завершить проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по развитию транспортной инфраструктуры железнодорожных пунктов пропуска Наушки, Пограничный (станция Гродеково), Махалино (станция Камышовая) и Забайкальск. Продолжается работа по развитию транспортного коридора «Север — Юг». Речь идет о товарных поставках в Индию через Среднюю Азию и Иран, являющиеся альтернативой морским поставкам через Суэцкий канал (примерно вдвое быстрее морских поставок). Здесь, конечно, важен и вопрос стоимости транзита, но РЖД сообщает о договоренностях с Казахстаном, Туркменистаном и Ираном». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия расширяет логистические связи с Китаем. В 2022 году Российские железные дороги (РЖД) побили собственный рекорд по перевозкам на Восток, увеличив их объем сразу на 28%. Какие задачи стоят перед РЖД до 2025 года и как компания продолжит в условиях санкций перестроили логистику с Запада на Восток рассказал в своей колонке для URA.RU старший научный сотрудник Института экономической политики Сергей Жаворонков. «Российские железные дороги обеспечивают 5,5% вклада в ВВП страны, по словам вице-премьера Андрея Белоусова. Если не брать в расчет трубопроводный транспорт, то доля РЖД в грузообороте составляет 87%. Но брать в расчет трубопроводный транспорт не нужно. Есть нефть, есть газ, это изначальные существующие наши свыше данные конкурентные преимущества. Тарифы РЖД растут, это не будем отрицать. На следующий 2023 год вырастут на 10%, в том числе 8 п. п. собственно индексация по инфляции и 2 п. п. роста произойдет за счет увеличения надбавки на капитальный ремонт инфраструктуры (соответствующий коэффициент вырастет с 1,03 до 1,05). Но это речь идет о грузовых перевозках, то есть о бизнесе. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что инвестиционная программа Российских железных дорог на 2023 год превысит 1 трлн рублей, а всего на 2023—2025 годы запланировано потратить более 3 трлн рублей. Это на 27% больше, чем в текущем году. Много это или мало, насколько это целесообразно? ОАО «РЖД» — компания прибыльная. В 2021 году ОАО «РЖД» получило чистую прибыль по МСФО в 50,7 млрд рублей. Доходы РЖД выросли на 11%, сейчас это более 2,5 трлн рублей. EBITDA выросла на 20%, до 503,9 млрд рублей. По прогнозу министра транспорта Виталия Савельева, в 2023 году EBITDA вырастет до 637 млрд рублей. Количество уплаченных налогов за 2021 год составило 321 млрд рублей. В 2021 году чистая прибыль РЖД по РСБУ выросла более чем в 66 раз и составила 18,8 млрд рублей против 282,9 млн рублей годом ранее, следует из отчета РЖД. Кстати, на днях состоялась встреча генерального директора РЖД Олега Белозерова с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой глава компании отчитался о результатах деятельности Российских железных дорог за прошлый год. Стоит отметить и символический факт встречи. Глава государства обычно не встречается с чиновниками, которыми не доволен, и которые находятся на грани отставки. Раз встретился — значит, доволен. Существует весьма интересный документ, «Комплексный план модернизации и расширения инфраструктуры до 2024 года». Ключевой момент там — так называемый «Восточный полигон». Что может быть дальше? Растут удобрения, лес, руда и особенно уголь. Есть и минусы — нефть, нефтепродукты будут продаваться с дисконтом. Но это не вполне от нас зависит. Стоит максимизировать прибыль того, что в наших руках. Основной задачей в 2022 году в грузовом сегменте стало обеспечение индивидуальной транспортной логистики. В контейнерных перевозках превышен рекордный показатель 2021 года. Он составляет свыше 6,5 млн TEU Драйверами роста стали внутрироссийские (+3,1% или 2,5 млн TEU) и импортные (+16,7% или 1,6 млн TEU) перевозки. По итогам 2022 года РЖД перевезли по Восточному полигону 148,8 млн тонн грузов — почти на пять миллионов больше, чем было установлено паспортом проекта. Этому поспособствовали: рекордный объем работ — на сумму 138 млрд рублей; досрочный ввод в эксплуатацию восьми инфраструктурных объектов из 263 заявленных в рамках II этапа развития Восточного полигона; технологические решения — вождение поездов с увеличенной длиной и массой. На 2023 год планируется перевезти по Восточному полигону больше 160 млн тонн, а провозные возможности нарастить до 173 млн тонн. Этим и объясняется высочайший спрос на железнодорожные перевозки с большим плечом доставки, особенно в сообщении со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, если в 2021 году объем железнодорожных перевозок с Китаем составил почти 100 миллионов тонн, то в 2022 году РЖД побило этот рекорд еще в ноябре 2022 года, а по итогам 12 месяцев показатель достиг 119 млн тонн (+28% к 2021 году). С начала 2023 года на сети РЖД наблюдается положительная динамика во внутрироссийском сообщении по ряду грузов. В частности, растут удобрения — прирост в январе составил около 18% относительно аналогичного периода прошлого года. Эта тенденция наметилась еще в прошлом году и связана с государственными мерами поддержки. Продовольственные товары выросли на 16%, перевозки железной руды почти на 8%, а грузы в контейнерах — на 2,6% Объемы отправок нефтеналивных грузов в порты Дальнего Востока выросли на 2,8%, а контейнеров — на целых 0,9%. По секторам экономики стоит обратить внимание на рост перевозки леса (35,8%) — несмотря на ряд регуляторных решений, чтобы круглый лес не выезжал на экспорт для стимулирования более глубокой переработки древесины. Есть рост погрузки химикатов, метанола, аммиака (аммиак вырос на 44%). Если брать статистику за начало 2023 года, то год к году удобрения выросли на 18%, продовольственные товары на 16%, перевозки железной руды почти на 8%, в целом грузы в контейнерах — на 2,6%. Свою роль сыграло и то, что в начале 2022 года РЖД были завершены работы по одной очереди развития станции Забайкальск на стыке с китайской Маньчжурией. В ближайшее время РЖД рассчитывают на увеличение передачи контейнерных поездов через Забайкальск с сегодняшних 6 до 10 составов в сутки. При этом на погранпереходах Камышовая — Хуньчунь и Нижнеленинское — Тунцзян уже сейчас есть резервы — суммарно до четырех поездов в сутки. Можно прогнозировать, что будет больше, когда экспортеры заключат договорные и долгосрочные взаимоотношения с китайскими потребителями. На первое время договорились о перевозке угля и руды, именно эти две товарные группы с месторождений в Дальневосточном федеральном округе могли бы заполнить образовавшийся резерв. В планах до 2025 года — завершить проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по развитию транспортной инфраструктуры железнодорожных пунктов пропуска Наушки, Пограничный (станция Гродеково), Махалино (станция Камышовая) и Забайкальск. Продолжается работа по развитию транспортного коридора «Север — Юг». Речь идет о товарных поставках в Индию через Среднюю Азию и Иран, являющиеся альтернативой морским поставкам через Суэцкий канал (примерно вдвое быстрее морских поставок). Здесь, конечно, важен и вопрос стоимости транзита, но РЖД сообщает о договоренностях с Казахстаном, Туркменистаном и Ираном».