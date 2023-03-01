Россия бросила технологический вызов Китаю

Путин дал старт проекту, которому нет равных в мире

01 марта 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин (слева) показал важность БКЛ не только для Москвы, но и для России в целом Фото: kremlin.ru Россия бросила технологический вызов всему миру, в том числе дружественному Китаю, и вновь вернула себе первенство в метростроении. Так эксперты объясняют открытие Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метро 1 марта, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин. Завершение такого глобального проекта несмотря на санкции и новые экономические реалии, в которых живет страна, показывает, что в России есть технологии, оборудование и все необходимое. Владимир Путин подписал новую схему московского метро Фото: kremlin.ru Свою речь на открытии БКЛ президент Путин начал с указания, что планы по созданию кольцевой, которая свяжет радиальные линии на удалении от центра города, существовали еще в советский период, однако долгие годы оставались на бумаге. Однако, благодаря настойчивой работе правительства города во главе с Сергеем Собяниным они наконец были реализованы. Президент подчеркнул особую роль в реализации проекта всей команды «от рабочего до инженера и конструктора, до машиностроителей». «Убежден, вы всегда будете равняться на лучшие трудовые традиции. В знак уважения ко многим поколениям создателей метро, мною подписан указ об учреждении Дня метростроителя 2 октября. Потому что именно 2 октября 1931 года было утверждено решение о начале строительства московского метро», — отметил Владимир Путин. По словам российского лидера, БКЛ смогла вновь вернуть России мировое лидерство в метростроении. «По протяженности 70-километровая БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав и наших друзей в Китае, нынешнего лидера — кольцевую линию пекинского метро (57 км. — прим URA.RU). Будем встречаться с председателем КНР, с удовольствием покажем и нашим гостям, делегации, мне кажется, можно будет показать», — уточнил Владимир Путин. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил у Путина разрешения на пуск большого кольца метро. Президент ответил: «Разрешаю. С богом!» Президент сообщил, что не только БКЛ, но и вся сеть московского метро за прошедшие 10 лет выросла в полтора раза, на 70% был обновлен подвижной состав, построены современные электродепо. «Важно, что подобные проекты положительно влияют на развитие отечественного машиностроения. У Москвы хороший заказ, это способствует созданию десятков тысяч квалифицированных рабочих мест в ряде регионов России», — указал Путин. Отметил российский лидер и то, что новая кольцевая не только вернет России мировое лидерство, но выведет всю транспортную систему столицы на новый уровень. «Она разгрузит многие автострады, станет хорошим стимулом для развития и благоустройства прилегающих городских территорий, сделает жизнь мегаполиса, его жителей и гостей более удобной и динамичной. Думаю, пассажиры, которые пользуются действующими участками нового кольца, уже смогли оценить все его плюсы, получили ощутимую экономию времени в пути», — сказал президент. России всегда были свойственны мегапроекты в сфере транспорта, от запуска Транссибирской магистрали до освоения космоса Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российскому народу свойственны мегапроекты в сфере транспорта, потому что страна очень большая, достаточно вспомнить запуск Транссибирской магистрали и освоение космоса, считает директор Центра транспортного планирования института транспорта «Высшей школы экономики» Павел Зюзин. Кроме того, опыт метростроения в Москве обширный, столица всегда занимала одно из лидирующих мест по протяженности сети метро, темпам и технологиям строительства. После 20-летнего периода экономических перестроений «мы снова выходим на привычные понятные всем темпы развития в разных сегментах». «С БКЛ мы добились того, что страна и московское метро вновь вышли на первое место в мире по протяженности сети вне Китая. Китай демонстрирует довольно большие темпы роста просто потому, что там огромное число городов-миллионников и другой масштаб. Вне этого масштаба Москва обогнала по протяженности все европейские страны и сейчас находится в десятке самых протяженных сетей в мире. В отличие от метро в большинстве стран мира, дизайн каждой станции в Москве индивидуален, отметил Константин Трофименко Фото: Владимир Андреев © URA.RU При этом вторая кольцевая линия метро Москвы больше, чем пекинская и там реализованы все самые современные решения», — подчеркнул эксперт, отметив, что экономические санкции последнего периода не смогли повлиять на проект. Темпы метростроя в России «вполне себе китайские», особенно в Москве, где научились быстро возводить большое количество станций, пояснил ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Константин Трофименко. «Несмотря на санкции, технологии метростроения у нас имеются. Проходческие щиты иностранные, но сейчас в основном метро строят открытым способом без углубления на десятки метров. Если говорить о подвижных составах и путях, это у нас все свое», — уточнил Трофименко. «После такого триумфа в Москве, я надеюсь, что метро в других городах миллионниках тоже будет активно развиваться», — поделился собеседник агентства. Статья по теме Путин изменил отношение россиян к Москве Проект строительства БКЛ был сложным, о чем свидетельствует участие президента в ее открытии, подчеркнул политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «Президент не на каждое открытие чего-то реагирует. Кроме того, БКЛ — это в первую очередь вопрос удобства. Москва в диаметре больше 40 км, а есть еще анклавы. Делать удобной жизнь — обязанность властей. И эта обязанность, мы видим, исполняется», — подытожил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия бросила технологический вызов всему миру, в том числе дружественному Китаю, и вновь вернула себе первенство в метростроении. Так эксперты объясняют открытие Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метро 1 марта, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин. Завершение такого глобального проекта несмотря на санкции и новые экономические реалии, в которых живет страна, показывает, что в России есть технологии, оборудование и все необходимое. Свою речь на открытии БКЛ президент Путин начал с указания, что планы по созданию кольцевой, которая свяжет радиальные линии на удалении от центра города, существовали еще в советский период, однако долгие годы оставались на бумаге. Однако, благодаря настойчивой работе правительства города во главе с Сергеем Собяниным они наконец были реализованы. Президент подчеркнул особую роль в реализации проекта всей команды «от рабочего до инженера и конструктора, до машиностроителей». «Убежден, вы всегда будете равняться на лучшие трудовые традиции. В знак уважения ко многим поколениям создателей метро, мною подписан указ об учреждении Дня метростроителя 2 октября. Потому что именно 2 октября 1931 года было утверждено решение о начале строительства московского метро», — отметил Владимир Путин. По словам российского лидера, БКЛ смогла вновь вернуть России мировое лидерство в метростроении. Президент сообщил, что не только БКЛ, но и вся сеть московского метро за прошедшие 10 лет выросла в полтора раза, на 70% был обновлен подвижной состав, построены современные электродепо. «Важно, что подобные проекты положительно влияют на развитие отечественного машиностроения. У Москвы хороший заказ, это способствует созданию десятков тысяч квалифицированных рабочих мест в ряде регионов России», — указал Путин. Отметил российский лидер и то, что новая кольцевая не только вернет России мировое лидерство, но выведет всю транспортную систему столицы на новый уровень. «Она разгрузит многие автострады, станет хорошим стимулом для развития и благоустройства прилегающих городских территорий, сделает жизнь мегаполиса, его жителей и гостей более удобной и динамичной. Думаю, пассажиры, которые пользуются действующими участками нового кольца, уже смогли оценить все его плюсы, получили ощутимую экономию времени в пути», — сказал президент. Российскому народу свойственны мегапроекты в сфере транспорта, потому что страна очень большая, достаточно вспомнить запуск Транссибирской магистрали и освоение космоса, считает директор Центра транспортного планирования института транспорта «Высшей школы экономики» Павел Зюзин. Кроме того, опыт метростроения в Москве обширный, столица всегда занимала одно из лидирующих мест по протяженности сети метро, темпам и технологиям строительства. После 20-летнего периода экономических перестроений «мы снова выходим на привычные понятные всем темпы развития в разных сегментах». При этом вторая кольцевая линия метро Москвы больше, чем пекинская и там реализованы все самые современные решения», — подчеркнул эксперт, отметив, что экономические санкции последнего периода не смогли повлиять на проект. Темпы метростроя в России «вполне себе китайские», особенно в Москве, где научились быстро возводить большое количество станций, пояснил ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Константин Трофименко. «Несмотря на санкции, технологии метростроения у нас имеются. Проходческие щиты иностранные, но сейчас в основном метро строят открытым способом без углубления на десятки метров. Если говорить о подвижных составах и путях, это у нас все свое», — уточнил Трофименко. «После такого триумфа в Москве, я надеюсь, что метро в других городах миллионниках тоже будет активно развиваться», — поделился собеседник агентства. Проект строительства БКЛ был сложным, о чем свидетельствует участие президента в ее открытии, подчеркнул политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «Президент не на каждое открытие чего-то реагирует. Кроме того, БКЛ — это в первую очередь вопрос удобства. Москва в диаметре больше 40 км, а есть еще анклавы. Делать удобной жизнь — обязанность властей. И эта обязанность, мы видим, исполняется», — подытожил политолог.