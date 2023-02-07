Путин изменил отношение россиян к Москве

Столица стала символом противостояния РФ санкциям США и Запада

07 февраля 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин изменил отношение россиян к Москве Фото: kremlin.ru статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин изменил отношение россиян к Москве. Столица стала символом противостояния санкциям Запада и преображения РФ, что подтверждается темпами развития инфраструктуры и социальной сферы, комментируют политологи итоги встречи Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным 7 февраля. По словам экспертов, и внутрь страны, и за ее пределы посылается сигнал о том, что пока живет столица, живет и остальная Россия. Встречи Путина и Собянина проходят регулярно, однако, как отметил президент, «значимость Москвы в жизни, в экономике страны» высока, поэтому «полезно подвести некоторые итоги». Последние десять лет столица динамично развивалась и даже заслужила право называться «одним из лидеров мировых мегаполисов», сказал Собянин. Москва закрепилась на третьем месте по ВВП среди крупнейших городов — впереди только Нью-Йорк и Токио. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) фактически получил одобрение президента на участие в выборах в сентябре 2023 года Фото: kremlin.ru Однако 2022 год стал испытанием и для нее. «[Впрочем] это не послужило каким-то препятствием по реализации тех программ, о которых мы говорили и намечали. Более того, я считаю, что и последующие годы дадут хорошую, высокую динамику и качество развития города, несмотря на все сложности», — убежден мэр Москвы. Свои слова Собянин подтвердил конкретными цифрами. За пять лет объем инвестиций вырос вдвое, практически на столько же увеличились объемы обрабатывающей промышленности, сообщил градоначальник. Открылись новейшие предприятия по производству и созданию беспилотных летательных аппаратов, лекарственных препаратов, электромобилей — «Москвич». Протяженность московских пробок за последние годы заметно снизилась Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Развитие транспортной инфраструктуры занимает особое место в жизни города. Собянин пригласил Путина на открытие в ближайшее время Большой кольцевой линии метро. «Это крупнейшая магистраль в мире среди всех кольцевых линий метро. Осенью будут запущены еще два Московских центральных диаметра — МЦД-3 и МЦД-4. Один из таких проектов лет 20 реализуется в Лондоне, считается крупнейшим в Европе. Мы уже реализовали схожих два и еще два запустим осенью», — пояснил Собянин. Строятся магистральные дороги, автодорога Москва-Казань, реконструируются существующие магистрали. «Мощное развитие Москвы, мощное», — заметил Путин. Реновация в Москве была воспринята по-разному, но после переселения 100 тысяч человек, даже противники проекта пересмотрели свои взгляды Фото: Владимир Андреев © URA.RU Москва продолжает реновацию жилого фонда. Похожая реновация проводится и в сфере здравоохранения, где идет реконструкция поликлиник: из 400 построенных еще в советские годы учреждений до современных стандартов в этом году будут доведены 200, сообщил Собянин. Москва широко внедряет цифровые решения. Это, в частности, системы городского видеонаблюдения (благодаря ей задержано 7,7 тысячи «чистой воды уголовников», отметил мэр) и управления ЖКХ (в приложении «Электронный дом» жители могут провести общедомовое собрание). «Цифровая демократия», — одобрил президент. Путин назвал каждое из направлений «чрезвычайно важным». «Помню, как еще несколько лет назад большие сомнения были по поводу того, сможет ли Москва обеспечить нормальное движение внутри города. При таком огромном количестве населения и при такой плотности это непростая задача, но в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира. Активно развивается система здравоохранения, образования, городская среда в целом. И вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время», — отметил Путин. На пост мэра Москвы Сергей Собянин будет баллотироваться уже в третий раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для Сергея Собянина 2023 год — выборный. Он уже в третий раз, что, по мнению экспертов, стало очевидным после встречи с президентом, будет баллотироваться в мэры Москвы. Однако в текущих геополитических условиях эта встреча Путина со столичным градоначальником становится знаковой, ведь Москва — это «визитная карточка России, лицо страны, символ экономического успеха», пояснил URA.RU глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «За рубежом сколько угодно могут рассказывать, что в России каждый третий ходит в туалет на улицу, что здесь никто не видел в глаза телевизоров. Но пример Москвы говорит о другом. Даже сами иностранцы говорят, что это одно из райских мест на Земле. Москва «упаковывается» в общий имидж благополучия страны: когда люди, возвращаясь из столицы, начинают требовать от своих губернаторов такой же работы», — считает Маркелов. Похожей позиции придерживается и исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Как отмечает эксперт, в обществе еще бытует мнение, что якобы вся страна кормит Москву, что в Москву понаехали из провинции. «Но Москва стала мощным примером для страны: есть позитивное восприятие столицы как флагмана внедрения всех возможных ресурсов развития города, о чем и говорит президент. Москва сильно рванула за последние десятилетия, и регионы могут тиражировать ее опыт, подходы в градостроительстве, в решении транспортных вопросов. Ведь в столице обкатываются все сложные решения, и допускать ошибки ей проще, чем городу с меньшим бюджетом», — отметил политолог. Новость по теме Путин одним словом охарактеризовал развитие Москвы Эгоистичной Москву уже не назовешь, убежден профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Столица не живет для себя и за счет остальной страны, как многие думали. Она давно вышла на самофинансирование и помогает многим регионам, вкладывает деньги в Крым и Севастополь, в Донбасс. Поэтому Путин сделал хороший политический ход, когда в условиях санкций говорит об успешном развитии Москвы: за Москвой — дух России, менталитет России, символ будущего развития страны», — резюмировал Евсеев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин изменил отношение россиян к Москве. Столица стала символом противостояния санкциям Запада и преображения РФ, что подтверждается темпами развития инфраструктуры и социальной сферы, комментируют политологи итоги встречи Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным 7 февраля. По словам экспертов, и внутрь страны, и за ее пределы посылается сигнал о том, что пока живет столица, живет и остальная Россия. Встречи Путина и Собянина проходят регулярно, однако, как отметил президент, «значимость Москвы в жизни, в экономике страны» высока, поэтому «полезно подвести некоторые итоги». Последние десять лет столица динамично развивалась и даже заслужила право называться «одним из лидеров мировых мегаполисов», сказал Собянин. Москва закрепилась на третьем месте по ВВП среди крупнейших городов — впереди только Нью-Йорк и Токио. Однако 2022 год стал испытанием и для нее. «[Впрочем] это не послужило каким-то препятствием по реализации тех программ, о которых мы говорили и намечали. Более того, я считаю, что и последующие годы дадут хорошую, высокую динамику и качество развития города, несмотря на все сложности», — убежден мэр Москвы. Свои слова Собянин подтвердил конкретными цифрами. За пять лет объем инвестиций вырос вдвое, практически на столько же увеличились объемы обрабатывающей промышленности, сообщил градоначальник. Открылись новейшие предприятия по производству и созданию беспилотных летательных аппаратов, лекарственных препаратов, электромобилей — «Москвич». Развитие транспортной инфраструктуры занимает особое место в жизни города. Собянин пригласил Путина на открытие в ближайшее время Большой кольцевой линии метро. «Это крупнейшая магистраль в мире среди всех кольцевых линий метро. Осенью будут запущены еще два Московских центральных диаметра — МЦД-3 и МЦД-4. Один из таких проектов лет 20 реализуется в Лондоне, считается крупнейшим в Европе. Мы уже реализовали схожих два и еще два запустим осенью», — пояснил Собянин. Строятся магистральные дороги, автодорога Москва-Казань, реконструируются существующие магистрали. «Мощное развитие Москвы, мощное», — заметил Путин. Москва продолжает реновацию жилого фонда. Похожая реновация проводится и в сфере здравоохранения, где идет реконструкция поликлиник: из 400 построенных еще в советские годы учреждений до современных стандартов в этом году будут доведены 200, сообщил Собянин. Москва широко внедряет цифровые решения. Это, в частности, системы городского видеонаблюдения (благодаря ей задержано 7,7 тысячи «чистой воды уголовников», отметил мэр) и управления ЖКХ (в приложении «Электронный дом» жители могут провести общедомовое собрание). «Цифровая демократия», — одобрил президент. Путин назвал каждое из направлений «чрезвычайно важным». «Помню, как еще несколько лет назад большие сомнения были по поводу того, сможет ли Москва обеспечить нормальное движение внутри города. Для Сергея Собянина 2023 год — выборный. Он уже в третий раз, что, по мнению экспертов, стало очевидным после встречи с президентом, будет баллотироваться в мэры Москвы. Однако в текущих геополитических условиях эта встреча Путина со столичным градоначальником становится знаковой, ведь Москва — это «визитная карточка России, лицо страны, символ экономического успеха», пояснил URA.RU глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «За рубежом сколько угодно могут рассказывать, что в России каждый третий ходит в туалет на улицу, что здесь никто не видел в глаза телевизоров. Но пример Москвы говорит о другом. Похожей позиции придерживается и исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Как отмечает эксперт, в обществе еще бытует мнение, что якобы вся страна кормит Москву, что в Москву понаехали из провинции. «Но Москва стала мощным примером для страны: есть позитивное восприятие столицы как флагмана внедрения всех возможных ресурсов развития города, о чем и говорит президент. Москва сильно рванула за последние десятилетия, и регионы могут тиражировать ее опыт, подходы в градостроительстве, в решении транспортных вопросов. Ведь в столице обкатываются все сложные решения, и допускать ошибки ей проще, чем городу с меньшим бюджетом», — отметил политолог. Эгоистичной Москву уже не назовешь, убежден профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Столица не живет для себя и за счет остальной страны, как многие думали. Она давно вышла на самофинансирование и помогает многим регионам, вкладывает деньги в Крым и Севастополь, в Донбасс. Поэтому Путин сделал хороший политический ход, когда в условиях санкций говорит об успешном развитии Москвы: за Москвой — дух России, менталитет России, символ будущего развития страны», — резюмировал Евсеев.