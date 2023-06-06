Россия создаст конкурента проекту Илона Маска

Правительство пересматривает космическую программу

06 июня 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Россия впервые в истории развернула на орбите полную группировку гидрометеоспутников Фото: spacePD/pickupimage статья из сюжета Новая экономика России Власти РФ приступили к более активному развитию космической отрасли: Россия развернет группировку спутников и посоперничает с проектом Starlink Илона Маска, а также создаст собственную орбитальную станцию взамен МКС, из проекта которой Москва выйдет в 2028 году. Так эксперты URA.RU трактуют итоги стратсессии по развитию ракетно-космической отрасли у премьер-министра Михаила Мишустина 6 июня. По словам аналитиков, это позволит РФ вновь развернуть программы по изучению дальних планет. В ходе выступления на стратсессии премьер-министр подчеркнул, что приоритетами для страны являются совершенствование собственной инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, а также ритмичное продолжение пилотируемых программ, на фоне создания собственной космической орбитальной станции. Он также уточнил, что еще одно важное направление — поддержка научного космоса и исследований Луны, дальних планет совместно с партнерами из дружественных государств. Правительство делает ставку на космос Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Мировой устойчивый тренд на сегодняшний день — резкое увеличение спроса на космические услуги. Такие технологии проникают во все сферы — интернет, связь, сервисы для бизнеса и для граждан, дистанционное зондирование Земли, навигацию. Они крайне востребованы при реализации масштабных инфраструктурных инновационных проектов. Это особенно актуально для России, с учетом протяженности ее территории», — заявил Мишустин. По его словам, для сохранения позиций России надо сконцентрировать усилия по целому ряду направлений. Прежде всего — ускоренно нарастить число собственных спутников до более чем тысячи. Основой станет проект «Сфера». В июле 2022 года правительство одобрило его финансирование. «Сфера» — инициатива агентства «Роскосмос» по созданию глобальной сети спутников, способных обеспечить широкополосное подключение к интернету в регионах со слабой инфраструктурой. Проект создается на основе разработок аналогичной программы «Эфир», которая должна была стать российским аналогом системы Starlink от корпорации SpaceX Илона Маска. В рамках проекта планируется запуск спутников самого разного предназначения: от телекоммуникаций до цифрового телевидения и арктической связи. Новость по теме Путин призвал создать в России суверенные космические системы Помимо этого, в ходе совещания был затронут вопрос создания собственной космической станции взамен МКС. Премьер-министр считает, что России очень важно продолжать пилотируемую программу космических полетов, создав российскую орбитальную станцию. В стратегические направления ракетно-космической деятельности также входит исследование Луны и дальних планет совместно с партнерами из дружественных государств О создании российской орбитальной станции впервые заговорили в 2014 году. Ранний проект предполагал, что она будет развернута с 2017 по 2019 годы, а после 2020 года Россия откажется от участия в МКС. Позже представители Роскосмоса неоднократно заявляли о планах по созданию собственного космического «плацдарма». Сейчас сроки сдвинуты на 2028 год, однако, Роскосмос еще в прошлом году подготовил предложения по окончанию работы РФ на МКС. В соответствии с действующим соглашением россияне могут присутствовать на космической станции до 2024 года. Россия начала формировать космический суверенитет. Действующая МКС будет заменена Фото: Роскосмос Россия формирует свой собственный каркас для обеспечения независимости в космической отрасли. Для этого правительство проводит работу по расширению спутниковой группировки, создается отдельная космическая станция взамен МКС. Такое мнение высказал генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. По его словам, Россия добивается технологического суверенитета на всех направлениях. «Тут вопрос не санкций, а технологического суверенитета и превосходства. Ресурс МКС уже исчерпан давно, но он продлевался несколько раз. Сейчас многие страны запускают собственные станции. Китай формирует уже две — Tiangong-1 и Tiangong-2. Правительством РФ сформирована национальная орбитальная программа, которая позволит этот суверенитет сохранить. С того момента, как была создана МКС, очень сильно разошлись национальные приоритеты в рамках общих программ. МКС будут скоро сводить с орбиты, техника уже устарела. Перспектив создания новой станции в кооперации с другими странами, как мы можем наблюдать, у нас нет», — считает эксперт. Владимир Путин поручил кабмину подготовить меры по достижению приоритетов в сфере космоса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство проводит планомерную работу по реорганизации космической отрасли в течение 8 лет, чтобы добиться технологического суверенитета, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев. «На уровне президента и правительства проводится большая работа. Космос становится все более эффективным и прибыльным. Но вся отрасль строится на основе федерального бюджета, частного бизнеса у нас не присутствует. С каждым годом финансирование снижается, пытаются привлекать деньги сторонних инвесторов. Правительство ищет переход к государственно-частному партнерству», — отмечает Моисеев. По его словам, Россия прекращает деятельность на МКС в 2028 году и остается без пилотируемой космонавтики. «Наша станция пока в стадии проектирования, но для этого требуется время. Однако ее создание и запуск позволят обеспечить технологический суверенитет по многим направлениям», — говорит эксперт. Член международной инициативной группы АТ-14 при Научно-техническом подкомитете Комитета ООН по Космосу Анатолий Зайцев считает, что правительство занимается работой по возрождению былого величия отечественных космических программ. «В правительстве понимают, что надо заниматься изучением, ведь это одна из вещей, где мы свои позиции потеряли. Раньше занимались Марсом и Венерой, а последние десятилетие по дальнему космосу у нас не было проектов. Сейчас речь идет о возрождении изучения дальних планет, также и по Луне ожидается отдельный проект», — подытожил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ приступили к более активному развитию космической отрасли: Россия развернет группировку спутников и посоперничает с проектом Starlink Илона Маска, а также создаст собственную орбитальную станцию взамен МКС, из проекта которой Москва выйдет в 2028 году. Так эксперты URA.RU трактуют итоги стратсессии по развитию ракетно-космической отрасли у премьер-министра Михаила Мишустина 6 июня. По словам аналитиков, это позволит РФ вновь развернуть программы по изучению дальних планет. В ходе выступления на стратсессии премьер-министр подчеркнул, что приоритетами для страны являются совершенствование собственной инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, а также ритмичное продолжение пилотируемых программ, на фоне создания собственной космической орбитальной станции. Он также уточнил, что еще одно важное направление — поддержка научного космоса и исследований Луны, дальних планет совместно с партнерами из дружественных государств. «Мировой устойчивый тренд на сегодняшний день — резкое увеличение спроса на космические услуги. Такие технологии проникают во все сферы — интернет, связь, сервисы для бизнеса и для граждан, дистанционное зондирование Земли, навигацию. Они крайне востребованы при реализации масштабных инфраструктурных инновационных проектов. Это особенно актуально для России, с учетом протяженности ее территории», — заявил Мишустин. По его словам, для сохранения позиций России надо сконцентрировать усилия по целому ряду направлений. Прежде всего — ускоренно нарастить число собственных спутников до более чем тысячи. Основой станет проект «Сфера». В июле 2022 года правительство одобрило его финансирование. Помимо этого, в ходе совещания был затронут вопрос создания собственной космической станции взамен МКС. Премьер-министр считает, что России очень важно продолжать пилотируемую программу космических полетов, создав российскую орбитальную станцию. В стратегические направления ракетно-космической деятельности также входит исследование Луны и дальних планет совместно с партнерами из дружественных государств О создании российской орбитальной станции впервые заговорили в 2014 году. Ранний проект предполагал, что она будет развернута с 2017 по 2019 годы, а после 2020 года Россия откажется от участия в МКС. Позже представители Роскосмоса неоднократно заявляли о планах по созданию собственного космического «плацдарма». Сейчас сроки сдвинуты на 2028 год, однако, Роскосмос еще в прошлом году подготовил предложения по окончанию работы РФ на МКС. В соответствии с действующим соглашением россияне могут присутствовать на космической станции до 2024 года. Россия формирует свой собственный каркас для обеспечения независимости в космической отрасли. Для этого правительство проводит работу по расширению спутниковой группировки, создается отдельная космическая станция взамен МКС. Такое мнение высказал генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. По его словам, Россия добивается технологического суверенитета на всех направлениях. «Тут вопрос не санкций, а технологического суверенитета и превосходства. Ресурс МКС уже исчерпан давно, но он продлевался несколько раз. Сейчас многие страны запускают собственные станции. Китай формирует уже две — Tiangong-1 и Tiangong-2. Правительство проводит планомерную работу по реорганизации космической отрасли в течение 8 лет, чтобы добиться технологического суверенитета, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев. «На уровне президента и правительства проводится большая работа. Космос становится все более эффективным и прибыльным. Но вся отрасль строится на основе федерального бюджета, частного бизнеса у нас не присутствует. С каждым годом финансирование снижается, пытаются привлекать деньги сторонних инвесторов. Правительство ищет переход к государственно-частному партнерству», — отмечает Моисеев. По его словам, Россия прекращает деятельность на МКС в 2028 году и остается без пилотируемой космонавтики. Член международной инициативной группы АТ-14 при Научно-техническом подкомитете Комитета ООН по Космосу Анатолий Зайцев считает, что правительство занимается работой по возрождению былого величия отечественных космических программ. «В правительстве понимают, что надо заниматься изучением, ведь это одна из вещей, где мы свои позиции потеряли. Раньше занимались Марсом и Венерой, а последние десятилетие по дальнему космосу у нас не было проектов. Сейчас речь идет о возрождении изучения дальних планет, также и по Луне ожидается отдельный проект», — подытожил собеседник агентства.