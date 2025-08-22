В проливе Дрейка произошло землетрясение, в США объявлена угроза цунами

В проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой 22 августа произошло землетрясение магнитудой 7,5. Американские сейсмологи предупредили о возможной угрозе цунами.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 722 километрах северо-западнее города Толуин (Аргентина) на острове Огненная Земля, а глубина очага составила 10 километров. Метеорологической службы США предупредила, что землетрясение потенциально может вызвать разрушительное цунами в районе источника.
Пролив Дрейка соединяет южные части Атлантического и Тихого океанов и известен как одно из самых штормовых мест на планете. Через этот регион проходит Антарктическое циркумполярное течение — самое сильное в мире, формирующее волны высотой до 15 метров. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации и анализируют риски для прибрежных регионов Аргентины и Чили. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.