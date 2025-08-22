В трех районах Ростовской области отражена атака БПЛА

В местах падения обломков БПЛА горела трава
Спецоперация РФ на Украине
В ночь на 22 августа силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в трех районах ростовской области. Обошлось без пострадавших, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области. БПЛА уничтожены в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах», — написал Слюсарь в Telegram.
По его словам, пострадавших нет. В местах падения обломков беспилотников горела трава, но возгорания были быстро потушены.
