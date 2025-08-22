Суд запретил сайты, продающие электроудочки и луки для рыбалки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В решение суда сказано, что использование электроудочек может нанести вред животным
В решение суда сказано, что использование электроудочек может нанести вред животным Фото:

Останкинский суд Москвы по иску прокуратуры запретил сайты, продающие электроудочки и рыболовные луки. Решение суда основано на том, что использование таких орудий может нанести ущерб охотничьим ресурсам, причинить страдания животным и представлять опасность для граждан.

«Применение при охоте пронзающих ловушек с использованием натянутых стальных или костяных дротиков может повлечь причинение ущерба охотничьим ресурсам, является методом, влекущим страдания животного и нарушающим принцип недопущения жесткого обращения с животными при осуществлении охоты», — говорится в решении суда. Его приводит РИА Новости. Также использование электрошоковых удочек и луков опасно для россиян и противоречит Конституции и федеральным законам.

Еще в марте этого год Красногорский городской суд Московской области заблокировал 14 сайтов, распространявших информацию о продаже электроудочек. Генпрокуратура напомнила, что за незаконную добычу водных биоресурсов с применением электротока предусмотрена уголовная и административная ответственность, передает РАПСИ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Останкинский суд Москвы по иску прокуратуры запретил сайты, продающие электроудочки и рыболовные луки. Решение суда основано на том, что использование таких орудий может нанести ущерб охотничьим ресурсам, причинить страдания животным и представлять опасность для граждан. «Применение при охоте пронзающих ловушек с использованием натянутых стальных или костяных дротиков может повлечь причинение ущерба охотничьим ресурсам, является методом, влекущим страдания животного и нарушающим принцип недопущения жесткого обращения с животными при осуществлении охоты», — говорится в решении суда. Его приводит РИА Новости. Также использование электрошоковых удочек и луков опасно для россиян и противоречит Конституции и федеральным законам. Еще в марте этого год Красногорский городской суд Московской области заблокировал 14 сайтов, распространявших информацию о продаже электроудочек. Генпрокуратура напомнила, что за незаконную добычу водных биоресурсов с применением электротока предусмотрена уголовная и административная ответственность, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...