Где и с кем погадать в Пермском крае на Святки

Пермяков ждут предсказания оракула и лепка пельменей

10 января 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Гадать пермяков зовут 12—14 января Фото: Сергей Русанов © URA.RU Святки начались еще 7 января, но основные праздничные мероприятия в Пермском крае пройдут 12—14 января. В эти дни пермяков зовут на традиционные массовые гадания, кулинарные мастер-классы, концерты и страшные сказки. О том, где и с кем можно погадать — в материале URA.RU. На Святки не только гадают, но массово лепят пельмени ПДНТ «Губерния» в ВК https://vk.com/permdnt Фестиваль «Сочельник» в «Губернии» Самый масштабный праздник устраивает в Перми дом народного творчества «Губерния». Всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник» пройдет с 12 по 14 января. «Фестиваль познакомит гостей со святочными традициями и зимними обрядами, с музыкальным и театральным фольклором, с народными промыслами и ремеслами. „Сочельник“ адресован и взрослым, и детям. В дни фестиваля можно увидеть выступления фольклорных коллективов, поучаствовать в мастер-классах, узнать много нового о народных традициях и культуре, народном календаре, обрядах годового цикла», — говорится на сайте «Губернии». В афише фестиваля обязательные святочные гадания и лепка пельменей, вертепные представления и мастер-классы, святочные обходы и снежные валяния, вечерки и конкурс «Крещенские огни», а также сказки для детей. Фестиваль имеет и научно-просветительскую составляющую. В рамках секции «Университет традиций» о вертепах расскажут основатель ансамбля «Сирин» Андрей Котов, а руководитель Института гуманитарных исследований УрО РАН, профессор Александр Черных, глава Гуманитарного института НовГУ Даниил Крапчунов, этнолог, исследователь народного костюма Вячеслав Печняк поведают о традициях святочной кухни. Вход свободный. На некоторые мероприятия требуется регистрация на сайте ПДНТ «Губерния». Немного жути ждет гостей «Хохловки» Сайт Пермского краеведческого музея https://museumperm.ru/ Страшные вечера в «Хохловке» Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» приглашает на Святки 13 января. Здесь обещают рассказать о самой таинственной неделе народного календаря — Страшных вечерах на завершающей неделе Святок. Гости разучат колядки, поиграют в шумные народные игры, познакомятся с уличными и подблюдными гаданиями. Завершит праздник представление народного театра «Царь Максимильян» и посиделки с деревенскими сказками и страшными быличками о нечистой силе. Вход от 450 рублей. «Василей рыт» в Кудымкаре В Коми-Пермяцком этнокультурном центре в Кудымкаре гадать будут по-своему. «Согласно коми-пермяцкому мифу, способностью предвидеть события обладают Чуды — невидимые обитатели лесов, полей, водоемов и другие банники, гуменники и хлевники. Они — первые пособники коми-пермяков в их гаданиях. Поэтому гадали раньше не только в избах, но и в подсобных помещениях, на улице, в поле», — рассказывала о традиции праздника руководитель театра коми-пермяцкой песни «Вежалун» Татьяна Щербинина. 12 января этноцентре гостей ждут гадания, интерактивная программа «В гостях у Чуда», мастер-классы и обрядовая кухня. Вход свободный. Маги гадают до полуночи Пермские маги из мастерской «Две метлы» также устраивают святочные гадания. Мероприятие кулуарное и платное. Всего 12 человек смогут прийти вечером 13 января, чтобы загадать желания и погадать. «Гадаем на зерне, монетах, веретене, книге силы. Затем собираемся в круг и гадаем вместе по кольцам на чаше. Поем обрядовые песни, заряжаем украшение на удачу», — анонсируют программу вечера организаторы в соцсетях. Уже в 22 часа состоится завершающее гадание «12 шапок» и послание от оракула. После свободная программа. Вход — 2500 рублей. Обязательна регистрация на мероприятие. Ранее URA.RU рассказывало, как правильно гадать на Святки. Гадание о замужестве, по поленьям, по кольцу, а также на горящей бумаге и картах — об этом здесь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Святки начались еще 7 января, но основные праздничные мероприятия в Пермском крае пройдут 12—14 января. В эти дни пермяков зовут на традиционные массовые гадания, кулинарные мастер-классы, концерты и страшные сказки. О том, где и с кем можно погадать — в материале URA.RU. Фестиваль «Сочельник» в «Губернии» Самый масштабный праздник устраивает в Перми дом народного творчества «Губерния». Всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник» пройдет с 12 по 14 января. «Фестиваль познакомит гостей со святочными традициями и зимними обрядами, с музыкальным и театральным фольклором, с народными промыслами и ремеслами. „Сочельник“ адресован и взрослым, и детям. В дни фестиваля можно увидеть выступления фольклорных коллективов, поучаствовать в мастер-классах, узнать много нового о народных традициях и культуре, народном календаре, обрядах годового цикла», — говорится на сайте «Губернии». В афише фестиваля обязательные святочные гадания и лепка пельменей, вертепные представления и мастер-классы, святочные обходы и снежные валяния, вечерки и конкурс «Крещенские огни», а также сказки для детей. Фестиваль имеет и научно-просветительскую составляющую. В рамках секции «Университет традиций» о вертепах расскажут основатель ансамбля «Сирин» Андрей Котов, а руководитель Института гуманитарных исследований УрО РАН, профессор Александр Черных, глава Гуманитарного института НовГУ Даниил Крапчунов, этнолог, исследователь народного костюма Вячеслав Печняк поведают о традициях святочной кухни. Вход свободный. На некоторые мероприятия требуется регистрация на сайте ПДНТ «Губерния». Страшные вечера в «Хохловке» Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» приглашает на Святки 13 января. Здесь обещают рассказать о самой таинственной неделе народного календаря — Страшных вечерах на завершающей неделе Святок. Гости разучат колядки, поиграют в шумные народные игры, познакомятся с уличными и подблюдными гаданиями. Завершит праздник представление народного театра «Царь Максимильян» и посиделки с деревенскими сказками и страшными быличками о нечистой силе. Вход от 450 рублей. «Василей рыт» в Кудымкаре В Коми-Пермяцком этнокультурном центре в Кудымкаре гадать будут по-своему. «Согласно коми-пермяцкому мифу, способностью предвидеть события обладают Чуды — невидимые обитатели лесов, полей, водоемов и другие банники, гуменники и хлевники. Они — первые пособники коми-пермяков в их гаданиях. Поэтому гадали раньше не только в избах, но и в подсобных помещениях, на улице, в поле», — рассказывала о традиции праздника руководитель театра коми-пермяцкой песни «Вежалун» Татьяна Щербинина. 12 января этноцентре гостей ждут гадания, интерактивная программа «В гостях у Чуда», мастер-классы и обрядовая кухня. Вход свободный. Маги гадают до полуночи Пермские маги из мастерской «Две метлы» также устраивают святочные гадания. Мероприятие кулуарное и платное. Всего 12 человек смогут прийти вечером 13 января, чтобы загадать желания и погадать. «Гадаем на зерне, монетах, веретене, книге силы. Затем собираемся в круг и гадаем вместе по кольцам на чаше. Поем обрядовые песни, заряжаем украшение на удачу», — анонсируют программу вечера организаторы в соцсетях. Уже в 22 часа состоится завершающее гадание «12 шапок» и послание от оракула. После свободная программа. Вход — 2500 рублей. Обязательна регистрация на мероприятие. Ранее URA.RU рассказывало, как правильно гадать на Святки. Гадание о замужестве, по поленьям, по кольцу, а также на горящей бумаге и картах — об этом здесь.