24 декабря 2023

В Перми пройдет фестиваль огня под открытым небом. Фото

Конкурс фаер-шоу «Крещенские огни» пройдет в Перми у ДНТ «Губерния»
© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие Небесной ярмарки 2018. Кунгур , фаер шоу, огонь
Фаер-шоу согреет Пермь в крещенские морозы (архивное фото) Фото:

Пермский дом народного творчества «Губерния» объявил о проведении в январе конкурса «Крещенские огни». Мастера фаер-шоу покажут свое искусство в сквере около «Губернии».

«13-го января 2024 года у нас состоятся „Крещенские огни“! Конкурс традиционно пройдет в сквере Пермского дома народного творчества „Губерния“ в рамках всероссийского фестиваля зимнего фольклора „Сочельник“», — сообщает ПДНТ в соцсети «ВКонтакте».

До 7 января организаторы принимают заявки от участников. Пока же «Губерния» публикует фото с фестиваля 2023 года.

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Пермский дом народного творчества «Губерния» объявил о проведении в январе конкурса «Крещенские огни». Мастера фаер-шоу покажут свое искусство в сквере около «Губернии». «13-го января 2024 года у нас состоятся „Крещенские огни“! Конкурс традиционно пройдет в сквере Пермского дома народного творчества „Губерния“ в рамках всероссийского фестиваля зимнего фольклора „Сочельник“», — сообщает ПДНТ в соцсети «ВКонтакте». До 7 января организаторы принимают заявки от участников. Пока же «Губерния» публикует фото с фестиваля 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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