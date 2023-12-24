Фаер-шоу согреет Пермь в крещенские морозы (архивное фото)
Пермский дом народного творчества «Губерния» объявил о проведении в январе конкурса «Крещенские огни». Мастера фаер-шоу покажут свое искусство в сквере около «Губернии».
«13-го января 2024 года у нас состоятся „Крещенские огни“! Конкурс традиционно пройдет в сквере Пермского дома народного творчества „Губерния“ в рамках всероссийского фестиваля зимнего фольклора „Сочельник“», — сообщает ПДНТ в соцсети «ВКонтакте».
До 7 января организаторы принимают заявки от участников. Пока же «Губерния» публикует фото с фестиваля 2023 года.
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