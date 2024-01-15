Российские власти анонсировали развитие идеи Путина

Не помешали даже мошенники

15 января 2024 в 21:06 Размер текста - 17 +

Голикова заявила о росте числа пользователей «Пушкинской карты» Фото: Размик Закарян © URA.RU За два с половиной года работы проекта «Пушкинская карта» ею воспользовались почти 10 млн молодых людей, в том числе жители новых регионов. Несмотря на действия отдельных чиновников в сфере культуры, попытавшихся злоупотребить своими полномочиями, предложенный президентом России Владимиром Путиным проект доказал свою жизнеспособность и востребован у россиян. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, прозвучавшим на оперативном совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, на сегодняшний день число учреждений-участников программы «Пушкинская карта» выросло до почти 12 тыс., а количество постановок, на которые можно купить билет по «карте», превышает 472 тыс. «Это уже кратно превышает те показатели, которые мы с вами планировали, когда запускали проект», — подчеркнула вице-премьер. Пользуются «Пушкинской картой» почти 10 млн россиян, в том числе более 1,6 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщила Голикова. По словам Голиковой, «Пушкинской картой» с каждым годом пользуются все больше молодых людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Она уточнила, что абсолютными лидерами среди театров и музеев, участвующих в проекте, являются Петергоф, Исаакиевский собор, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, Мариинский театр и Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. «А среди регионов, кроме столиц, Москвы и Санкт-Петербурга, выделяются Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан и Нижегородская область», — отметила вице-премьер. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала URA.RU, что в возглавляемый ею комитет постоянно поступают обращения граждан с просьбами о расширении действия «Пушкинской карты». «Например, люди старшего возраста очень хотят, может быть, не именно «Пушкинскую карту», но некий ее аналог для пенсионеров. Настойчивые запросы приходят от родителей, имеющих детей моложе 14 лет», — добавила Ямпольская. Активно звучат, по ее словам, предложения распространить действие «Пушкинской карты» на приобретение книг, но в таком случае возникают вопросы о категориях литературы и ценовом диапазоне. «В целом вопросов и заявок по этому проекту много, интерес к нему большой, и все это подчеркивает, что «Пушкинская карта» востребована, и инициатива, выдвинутая в свое время президентом, актуальна и полезна», — отметила глава комитета Госдумы по культуре. При этом, по мнению Ямпольской, действия отдельных чиновников или персонажей «не могут дискредитировать программу в целом». Напомним, идею создания «Пушкинской карты» предложил президент РФ Владимир Путин летом 2021 года во время ежегодной прямой линии. В сентябре проект уже стартовал, но очень быстро привлек к себе внимание мошенников. Например, в Самаре в 2022 году аферисты организовали фиктивный театр и предлагали через него владельцам «Пушкинских карт» обналичивать часть денег. Ущерб от их деятельности составил около 15 млн руб. В марте 2023 года Росфинмониторинг выявил преступную группу, которая за счет махинаций с «Пушкинскими картами» присвоила себе 100 млн рублей. По данным главы ведомства Юрия Чиханчина, схема существовала за счет составления мнимых списков людей, которые якобы должны получить эти льготы. Самый громкий инцидент с «Пушкинскими картами» привел к аресту экс-замминистра культуры Ольги Яриловой в апреле 2023 года. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к ущербу в размере более 125 млн руб. По версии следствия, с содействия Яриловой в программу посещений по «Пушкинской карте» включили организации, которые не являются объектами культуры, в том числе Музей мороженого, расположенный в одной из башен «Москва-Сити». Новость по теме Голикова: российские кинотеатры достигли абсолютного рекорда по объему выручки «Мало ли при реализации различных прекрасных инициатив находится персонажей, которые ищут лазейки для злоупотреблений? Наверное, масштабных инициатив, счастливо избежавших подобного, практически не бывает. Но это вовсе не значит, что сама инициатива, сама программа каким-то образом дискредитирована», — сказала Ямпольская URA.RU. Мишустин, выслушав доклад Голиковой, заявил о дальнейшей поддержке и развитии проекта. «На сегодняшний день спрос людей, спрос детей на эти продукты увеличивается, что не может нас не радовать. Здесь все необходимые средства в федеральном бюджете заложены, поэтому мы всех обеспечим соответствующими ресурсами для того, чтобы проект „Пушкинская карта“ продолжал двигаться», — подчеркнул Мишустин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За два с половиной года работы проекта «Пушкинская карта» ею воспользовались почти 10 млн молодых людей, в том числе жители новых регионов. Несмотря на действия отдельных чиновников в сфере культуры, попытавшихся злоупотребить своими полномочиями, предложенный президентом России Владимиром Путиным проект доказал свою жизнеспособность и востребован у россиян. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, прозвучавшим на оперативном совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, на сегодняшний день число учреждений-участников программы «Пушкинская карта» выросло до почти 12 тыс., а количество постановок, на которые можно купить билет по «карте», превышает 472 тыс. «Это уже кратно превышает те показатели, которые мы с вами планировали, когда запускали проект», — подчеркнула вице-премьер. Пользуются «Пушкинской картой» почти 10 млн россиян, в том числе более 1,6 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщила Голикова. Она уточнила, что абсолютными лидерами среди театров и музеев, участвующих в проекте, являются Петергоф, Исаакиевский собор, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, Мариинский театр и Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. «А среди регионов, кроме столиц, Москвы и Санкт-Петербурга, выделяются Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан и Нижегородская область», — отметила вице-премьер. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала URA.RU, что в возглавляемый ею комитет постоянно поступают обращения граждан с просьбами о расширении действия «Пушкинской карты». «Например, люди старшего возраста очень хотят, может быть, не именно «Пушкинскую карту», но некий ее аналог для пенсионеров. Настойчивые запросы приходят от родителей, имеющих детей моложе 14 лет», — добавила Ямпольская. Активно звучат, по ее словам, предложения распространить действие «Пушкинской карты» на приобретение книг, но в таком случае возникают вопросы о категориях литературы и ценовом диапазоне. «В целом вопросов и заявок по этому проекту много, интерес к нему большой, и все это подчеркивает, что При этом, по мнению Ямпольской, действия отдельных чиновников или персонажей «не могут дискредитировать программу в целом». Напомним, идею создания «Пушкинской карты» предложил президент РФ Владимир Путин летом 2021 года во время ежегодной прямой линии. В сентябре проект уже стартовал, но очень быстро привлек к себе внимание мошенников. Например, в Самаре в 2022 году аферисты организовали фиктивный театр и предлагали через него владельцам «Пушкинских карт» обналичивать часть денег. Ущерб от их деятельности составил около 15 млн руб. В марте 2023 года Росфинмониторинг выявил преступную группу, которая за счет махинаций с «Пушкинскими картами» присвоила себе 100 млн рублей. По данным главы ведомства Юрия Чиханчина, схема существовала за счет составления мнимых списков людей, которые якобы должны получить эти льготы. Самый громкий инцидент с «Пушкинскими картами» привел к аресту экс-замминистра культуры Ольги Яриловой в апреле 2023 года. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к ущербу в размере более 125 млн руб. По версии следствия, с содействия Яриловой в программу посещений по «Пушкинской карте» включили организации, которые не являются объектами культуры, в том числе Музей мороженого, расположенный в одной из башен «Москва-Сити». «Мало ли при реализации различных прекрасных инициатив находится персонажей, которые ищут лазейки для злоупотреблений? Наверное, масштабных инициатив, счастливо избежавших подобного, практически не бывает. Но это вовсе не значит, что сама инициатива, сама программа каким-то образом дискредитирована», — сказала Ямпольская URA.RU. Мишустин, выслушав доклад Голиковой, заявил о дальнейшей поддержке и развитии проекта. «На сегодняшний день спрос людей, спрос детей на эти продукты увеличивается, что не может нас не радовать. Здесь все необходимые средства в федеральном бюджете заложены, поэтому мы всех обеспечим соответствующими ресурсами для того, чтобы проект „Пушкинская карта“ продолжал двигаться», — подчеркнул Мишустин.