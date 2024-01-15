Голикова: российские кинотеатры достигли абсолютного рекорда по объему выручки

Российские кинотеатры достигли рекордной выручки, заявила Татьяна Голикова
В новогодние праздники российские кинотеатры установили абсолютный рекорд по выручке, которая составила 5.8 миллиардов рублей. Об этом на заседании правительства РФ рассказала заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова.
«Кинотеатры поставили абсолютный рекорд по выручке за новогодние праздники. Ее объем составил 5.8 миллиардов рублей», — заявила Голикова. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Она добавила, что из этой суммы 95% пришлось на просмотры отечественных фильмов.
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