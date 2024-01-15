Голикова: российские кинотеатры достигли абсолютного рекорда по объему выручки

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Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открывают масштабную экспозицию «На службе здоровья!». Москва , голикова татьяна
Российские кинотеатры достигли рекордной выручки, заявила Татьяна Голикова Фото:

В новогодние праздники российские кинотеатры установили абсолютный рекорд по выручке, которая составила 5.8 миллиардов рублей. Об этом на заседании правительства РФ рассказала заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова.

«Кинотеатры поставили абсолютный рекорд по выручке за новогодние праздники. Ее объем составил 5.8 миллиардов рублей», — заявила Голикова. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Она добавила, что из этой суммы 95% пришлось на просмотры отечественных фильмов.

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В новогодние праздники российские кинотеатры установили абсолютный рекорд по выручке, которая составила 5.8 миллиардов рублей. Об этом на заседании правительства РФ рассказала заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова. «Кинотеатры поставили абсолютный рекорд по выручке за новогодние праздники. Ее объем составил 5.8 миллиардов рублей», — заявила Голикова. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Она добавила, что из этой суммы 95% пришлось на просмотры отечественных фильмов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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