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02 мая 2017
01 мая 2017
07:34  02 мая 2017 0

Треть безработных в России не могут устроиться год и более. Как на это влияют семейное положение и пол и почему высшее образование становится проблемой

Безработица. Клипарт., безработица, поиск работы, объявления, вакансии
В некоторых регионах люди с высшим образованием не могут найти работу дольше, чем со средним и средним специальнымФото: Анна Майорова © URA.RU

Специалисты Высшей школы экономики провели исследование на тему: «Длительная безработица: что способствует большой продолжительности периода незанятости безработных граждан?». Выяснилось, что возраст и уровень образования негативно влияют на шансы быстро найти работу.

Эксперты опросили клиентов центров занятости в Москве и изучили данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения за 2006—2015 годы, пишет «Коммерсант». Оказалось, что из 4,2 млн безработных россиян 31% ищет работу более года. В том числе на селе таковых было 37,5%, среди безработных городских жителей — 26,9%. Менее месяца работу искали 9,1%, от одного до трех месяцев — 19,9%.

При этом незначительное влияние на время поиска работы может оказывать и семейное положение (люди, не обремененные штампом в паспорте, находят работу быстрее), и пол: женщины в среднем искали работу 7,8 месяца, мужчины — 7,6 месяца. А вот фактор возраста оказался более существенным: чем старше человек, тем дольше он не может найти себе вакантное место.

Между тем эксперты пришли к неожиданному выводу — последние несколько лет на поиск работы негативно влияет уровень образования. Так, люди с дипломом об окончании высшего учебного заведения не могут найти работу дольше, чем безработные со средним и средним специальным образованием. Однако это данные усредненные по России, а вот в крупных городах лицам с высшим образованием найти работу все-таки легче.

Марина Мотылева
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