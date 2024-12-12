«Политический палач» и будущий глава ФБР хочет провести расследование против Зеленского

Назначенный Трампом глава ФБР Патель начнет расследование в отношении Зеленского
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
В США проверят, как Зеленский использовал их деньги Фото:

Назначенный Дональдом Трампом на пост главы ФБР Кэш Патель планирует инициировать расследование в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. Стоит отметить, что еще в 2019 году Трамп рассматривал кандидатуру Пателя в качестве «политического палача», который мог бы устранить нелояльных сотрудников из администрации Белого дома.

«Я хочу провести расследование против Зеленского», — заявил Патель в эфире подкаста Kash’s Corner в соцсети X. Он выразил сомнение в том, как использовались средства американских налогоплательщиков, и предположил, что Зеленский мог преувеличивать угрозы безопасности для получения дополнительной финансовой помощи из США.

Патель также отметил, что Зеленский предоставил недостоверную информацию о ракетном обстреле Польши. Глава Украины тогда обвинил Россию в запуске ракеты по территории НАТО, но позже выяснилось, что это был украинский боеприпас. Это, по словам Пателя, подрывает доверие к его отчетности о расходах.

В 2019 году Трамп подумывал о назначении Пателя «политическим палачом» для выявления и увольнения сотрудников Белого дома, которые, на его взгляд, недостаточно ему лояльны. Патель, по мнению Трампа, мог бы выполнить эту задачу очень быстро.

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Назначенный Дональдом Трампом на пост главы ФБР Кэш Патель планирует инициировать расследование в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. Стоит отметить, что еще в 2019 году Трамп рассматривал кандидатуру Пателя в качестве «политического палача», который мог бы устранить нелояльных сотрудников из администрации Белого дома. «Я хочу провести расследование против Зеленского», — заявил Патель в эфире подкаста Kash’s Corner в соцсети X. Он выразил сомнение в том, как использовались средства американских налогоплательщиков, и предположил, что Зеленский мог преувеличивать угрозы безопасности для получения дополнительной финансовой помощи из США. Патель также отметил, что Зеленский предоставил недостоверную информацию о ракетном обстреле Польши. Глава Украины тогда обвинил Россию в запуске ракеты по территории НАТО, но позже выяснилось, что это был украинский боеприпас. Это, по словам Пателя, подрывает доверие к его отчетности о расходах. В 2019 году Трамп подумывал о назначении Пателя «политическим палачом» для выявления и увольнения сотрудников Белого дома, которые, на его взгляд, недостаточно ему лояльны. Патель, по мнению Трампа, мог бы выполнить эту задачу очень быстро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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