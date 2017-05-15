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15 мая 2017
14:53  15 мая 2017 0

Право россиян на самооборону хотят расширить

Клипарт., нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник
По мнению сенатора, россиян наказывают слишком строго за самооборонуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Член Совета Федерации Антон Беляков предлагает внести поправки в статью 37 УК РФ, которые будут исключать преступность деяний при самообороне. По мнению сенатора, не должно рассматриваться как преступление вред, причиненный здоровью преступника, если он вторгся в чужой дом или офис, а также если напал на человека, находящегося в заведомо беспомощном состоянии.

Сенатор считает, что в стране давно назрела необходимость исправить ситуацию, когда граждане, спасающие свою жизнь и здоровье от преступников, становятся субъектами уголовного преследования, сообщает «Национальная служба новостей».

«В большинстве подобных случаев у жертв нет возможности незамедлительно обратиться в полицию, и они вынуждены рассчитывать только на свои силы. Однако, в случае причинения вреда здоровью нападающего, правоохранительные органы изначально начинают трактовать действия оборонявшегося лица как преступление», — напомнил изданию Беляков.

Сенатор отметил, что чаще всего сейчас правоохранительные органы рассматривают самооборону «как угодно, но только не как необходимую оборону и даже не как ее превышение». Законопроект сенатор внес на рассмотрение Госдумы.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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