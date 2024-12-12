ФСБ задержала жителя Донецка, который хотел взорвать авто Минобороны

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Возбуждено уголовное дело по факту попытки подрыва автомобиля Минобороны РФ, заявили в ФСБ
Возбуждено уголовное дело по факту попытки подрыва автомобиля Минобороны РФ, заявили в ФСБ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ФСБ задержала жителя Донецка за пособничество в подготовке теракта против Минобороны России. Он планировал установить взрывное устройство на служебный автомобиль военных.

«Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Донецке, который планировали произвести сотрудники ГУР Минобороны Украины с помощью одного из местных жителей — его успели задержать до того, как он осуществил задуманное», — передает сообщение УФСБ России по ДНР газета «Известия». Задержанный намеревался установить взрывное устройство на служебный автомобиль военных, используя компоненты, обнаруженные в тайнике, оставленном украинскими диверсантами. 

Задержание было проведено до того, как злоумышленник осуществил преступление, что позволило избежать жертв. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ФСБ.

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ФСБ задержала жителя Донецка за пособничество в подготовке теракта против Минобороны России. Он планировал установить взрывное устройство на служебный автомобиль военных. «Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Донецке, который планировали произвести сотрудники ГУР Минобороны Украины с помощью одного из местных жителей — его успели задержать до того, как он осуществил задуманное», — передает сообщение УФСБ России по ДНР газета «Известия». Задержанный намеревался установить взрывное устройство на служебный автомобиль военных, используя компоненты, обнаруженные в тайнике, оставленном украинскими диверсантами.  Задержание было проведено до того, как злоумышленник осуществил преступление, что позволило избежать жертв. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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