ФСБ задержала жителя Донецка, который хотел взорвать авто Минобороны

ФСБ задержала жителя Донецка за пособничество в подготовке теракта против Минобороны России. Он планировал установить взрывное устройство на служебный автомобиль военных.
«Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Донецке, который планировали произвести сотрудники ГУР Минобороны Украины с помощью одного из местных жителей — его успели задержать до того, как он осуществил задуманное», — передает сообщение УФСБ России по ДНР газета «Известия». Задержанный намеревался установить взрывное устройство на служебный автомобиль военных, используя компоненты, обнаруженные в тайнике, оставленном украинскими диверсантами.
Задержание было проведено до того, как злоумышленник осуществил преступление, что позволило избежать жертв. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ФСБ.
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