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18 мая 2017
10:13  18 мая 2017 0

«Что мне делать с собакой в студии?!». Ведущей новостей федерального телеканала помешал черный пес. ВИДЕО

Дача и огород. Нижневартовск., собака, пес, друг
Пес пришел в студию новостей (архивный снимок)Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Непредвиденный случай произошел во время эфира новостей телекомпании «МИР». В студию забежал огромный черный пес.

Ведущая не сразу заметила собаку и продолжала читать новости о заявлении российского президента Владимира Путина по реновации жилья в Москве. Однако пес все же привлек к себе ее внимание — он начал громко лаять.

Ведущая отвлеклась буквально на пару секунд, но затем продолжила выпуск, однако собака забралась лапами на студийный стол, и не обращать внимания на животное было уже невозможно.

«Что мне делать с собакой в студии, ребята?» — закричала выпускающей бригаде ведущая. Затем она призналась зрителем, что является «кошатницей», но тем не менее пса погладила.

Видео нештатной ситуации во время прямого эфира выложил в своем Тwitter журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Нина Калинина
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