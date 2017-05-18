10:13 18 мая 2017 0

Пес пришел в студию новостей (архивный снимок) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Непредвиденный случай произошел во время эфира новостей телекомпании «МИР». В студию забежал огромный черный пес.

Ведущая не сразу заметила собаку и продолжала читать новости о заявлении российского президента Владимира Путина по реновации жилья в Москве. Однако пес все же привлек к себе ее внимание — он начал громко лаять.

Ведущая отвлеклась буквально на пару секунд, но затем продолжила выпуск, однако собака забралась лапами на студийный стол, и не обращать внимания на животное было уже невозможно.

«Что мне делать с собакой в студии, ребята?» — закричала выпускающей бригаде ведущая. Затем она призналась зрителем, что является «кошатницей», но тем не менее пса погладила.

Видео нештатной ситуации во время прямого эфира выложил в своем Тwitter журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.