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18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
16:45  18 мая 2017 0

В Тюмени окончен отопительный сезон. Отключения уже начались

Кошка на батарее. Екатеринбург, холод, зима, тепло, домашние питомцы, осень, кошка на батарее
В садиках и школах отключать тепло будут только по заявкам руководителейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени официально окончен отопительный сезон. Поэтапное отключение отопления начнется в четверг, 18 мая. Батареи в домах тюменцев остынут в течение двух-трех дней. В пресс-службе администрации Тюмени корреспонденту «URA.RU» подтвердили: постановление об окончании отопительного сезона подписано 18 мая.

В этом году впервые местные чиновники при принятии решения об окончании отопительного сезона ориентировались на прогноз погоды, а не на пятисуточный период, в течение которого температура воздуха превышает восемь градусов.

«Да, в конце апреля — начале мая было несколько достаточно теплых дней, но после этого мы провели с отоплением уже два серьезных похолодания, — цитирует пресс-служба замглавы администрации города Павла Перевалова. — Ночью температура опускалась ниже нуля, а 8 мая даже шел снег. Очень важно, что в эти дни тюменцы не мерзли в собственных квартирах, с отоплением были и объекты социальной сферы. Сейчас прогноз погоды говорит нам, что температура воздуха ночью уже не будет опускаться ниже нуля, а днем составит около 15 градусов».

При этом, подчеркнули в пресс-службе, в садиках, школах и учреждениях здравоохранения режим остается прежним — отключать тепло там будут только по заявкам руководителей.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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