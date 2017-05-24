{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,56
Динамика за 2 недели
Евро 63,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 мая 2017
23 мая 2017
22 мая 2017
Главные новости Тюменской области
11:32  24 мая 2017 1

В Тюмени провели энергетический семинар для бизнесменов

Открытие подстанции
Предпринимателям рассказали, как правильно получить доступ к электроэнергииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени состоялся семинар «Упрощение доступа к энергетической инфраструктуре малого и среднего бизнеса в Тюменском регионе и улучшение инвестиционного климата Тюменской области», посвященный актуальным вопросам энергетической инфраструктуры города, а также взаимной ответственности сетевых компаний и потребителей. На семинаре присутствовали представители сетевых организаций, гарантирующих поставщиков электроэнергии, а также органов власти, деловых ассоциаций и бизнес-сообщества.

Директор Тюменьэнергосбыта — филиала АО «ЭК «Восток» Александр Быков комментирует: «Мы рассказали присутствующим о том, как заключить договор на энергоснабжение в рамках технологического присоединения. По существующей схеме «одного окна» клиенту не нужно ходить в различные организации для сдачи документов. Можно обратится либо в сетевую организацию, либо к гарантирующему поставщику, которые примут пакет документов и в кратчайшие сроки оформят договор».

Заключение договоров с потребителями АО «ЭК «Восток» осуществляет по типовым формам. Для потребителей Тюменской области типовые формы договоров энергоснабжения размещены на сайте. Там же можно ознакомиться со всей необходимой информацией.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров