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Главные новости Тюменской области
17:07  24 мая 2017 11

Губернатор Якушев объявил о начале выдачи материальной помощи пострадавшим от наводнения в Викулово

Тюмень. Якушев пресс-конференция, якушев, пресс-конференция
Губернатор Владимир Якушев поручил создать в Викуловском районе комиссию по оценке нанесенного паводком ущербаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Со среды, 24 мая, специалисты социальных служб начнут принимать заявления для выдачи материальной помощи на первоочередные нужды пострадавшим от паводка жителям Викуловского района. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

В районе по поручению главы области создана комиссия, которая будет оценивать причиненный домам ущерб и определять их пригодность для проживания сразу после ухода воды. «Как себя будут „чувствовать“ строения после ухода воды, пока сказать сложно, — заявил губернатор Якушев на встрече с жителями подтопленной улицы в Викулово. — Но можно уже предположить, что часть из них будет непригодна для проживания».

Губернатор заявил, что жителям непригодных для проживания домов будет предоставлено новое жилье. В случае, если свободного жилья не будет, оно будет построено, заверил пострадавших от наводнения Якушев.

Губернатор отметил, что всем, кто находился в зоне возможного подтопления, предлагали вывезти ценные вещи и животных. Часть жителей отказались воспользоваться предоставленной властями возможностью. Якушев добавил, что этот момент будет учтен при оценке понесенных людьми потерь.

Всего в Викулово пострадали 33 дома. Все подтопленные здания взяты под охрану силами полиции и МЧС во избежание мародерства. Владимир Якушев порекомендовал жителям воздержаться от посещения затопленных домов, пока уровень воды не снизится до безопасного уровня. «Главная наша задача — не допустить, чтобы кто-то пострадал, утонул, — заявил Якушев. — По опыту Ишима вода длительное время будет держаться на высоких отметках и очень медленно уходить».

Николай Бастриков
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