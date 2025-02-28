Выпускникам из нескольких российских регионов разрешат не сдавать экзамены

Власти 12 российских регионов получат возможность самостоятельно устанавливать перечень профессий для поступления в колледжи без учета результатов ГИА-9 в рамках эксперимента, который пройдет в 2025 году. Об этом свидетельствует текст поправки к законопроекту, рекомендованной к принятию профильным комитетом Госдумы по просвещению.
«Исполнительный орган субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере образования, вправе установить перечень профессий и специальностей, прием на обучение по которым осуществляется вне зависимости от результатов государственной итоговой аттестации ... при наличии аттестата об основном общем образовании», — говорится в тексте поправки. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Эксперимент по особому порядку приема в колледжи будет проводиться в таких регионах РФ, как Москва, Санкт-Петербург, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Тюменская области, Камчатский и Краснодарский края, Республика Северная Осетия — Алания и Ямало-Ненецкий автономный округ. Это новшество позволит региональным властям адаптировать систему образования к специфике регионального рынка труда.
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