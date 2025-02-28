Выпускникам из нескольких российских регионов разрешат не сдавать экзамены

Власти 12 регионов определят профессии для поступления в колледжи без ГИА-9
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Власти 12 регионов РФ будут определять профессии для приема в колледжи без учета итогов ГИА-9
Власти 12 регионов РФ будут определять профессии для приема в колледжи без учета итогов ГИА-9 Фото:

Власти 12 российских регионов получат возможность самостоятельно устанавливать перечень профессий для поступления в колледжи без учета результатов ГИА-9 в рамках эксперимента, который пройдет в 2025 году. Об этом свидетельствует текст поправки к законопроекту, рекомендованной к принятию профильным комитетом Госдумы по просвещению.

«Исполнительный орган субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере образования, вправе установить перечень профессий и специальностей, прием на обучение по которым осуществляется вне зависимости от результатов государственной итоговой аттестации ... при наличии аттестата об основном общем образовании», — говорится в тексте поправки. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Эксперимент по особому порядку приема в колледжи будет проводиться в таких регионах РФ, как Москва, Санкт-Петербург, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Тюменская области, Камчатский и Краснодарский края, Республика Северная Осетия — Алания и Ямало-Ненецкий автономный округ. Это новшество позволит региональным властям адаптировать систему образования к специфике регионального рынка труда.

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Власти 12 российских регионов получат возможность самостоятельно устанавливать перечень профессий для поступления в колледжи без учета результатов ГИА-9 в рамках эксперимента, который пройдет в 2025 году. Об этом свидетельствует текст поправки к законопроекту, рекомендованной к принятию профильным комитетом Госдумы по просвещению. «Исполнительный орган субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере образования, вправе установить перечень профессий и специальностей, прием на обучение по которым осуществляется вне зависимости от результатов государственной итоговой аттестации ... при наличии аттестата об основном общем образовании», — говорится в тексте поправки. Документ есть в распоряжении ТАСС. Эксперимент по особому порядку приема в колледжи будет проводиться в таких регионах РФ, как Москва, Санкт-Петербург, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Тюменская области, Камчатский и Краснодарский края, Республика Северная Осетия — Алания и Ямало-Ненецкий автономный округ. Это новшество позволит региональным властям адаптировать систему образования к специфике регионального рынка труда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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