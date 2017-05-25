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25 мая 2017
24 мая 2017
14:56  25 мая 2017 3

Мэр Сургута вернул льготы многодетным и ветеранам. Инициатора их отмены наказали

Итоговая прессуха Шувалова. Сургут, Шувалов Вадим
Глава Сургута продлил льготы для "афганцев" и многодетных семейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутским многодетным родителям и семьям участников боевых действий оставят льготы по оплате детских садов, а вице-мэру Александру Пелевину объявили дисциплинарное взыскание. Такое решение принято в четверг, 25 мая, в администрации города, рассказали «URA.RU» в мэрии.

Ветераны горячих точек, а также многодетные родители смогут по-прежнему пользоваться льготой в виде уплаты лишь половины денег за детсады. «Я приостанавливаю постановление и переношу вступление его в силу на год», — сообщил глава Сургута Вадим Шувалов на встрече с ответственными за разработку документа — вице-мэром Александром Пелевиным и директором департамента образования Татьяной Османкиной.

Постановление об отмене льгот для родителей, воспитывающих трех и более детей, а также семей участников боевых действий с 1 июля 2017 года вышло в начале апреля и вызвало широкий общественный резонанс. В мэрии объяснили свое решение необходимостью ликвидации «задвоения льгот»: эти категории сначала получали 50-процентную скидку на посещение ребенком дошкольного учреждения, дополнительно из оставшейся суммы вычиталась компенсация от 20 до 70 процентов.

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Власти Сургута были намерены сохранить только один вид поддержки — компенсацию. Это должно было привести к увеличению родительской платы на 600-1500 рублей в зависимости от количества детей в семье и их возраста. При этом, предполагалось сохранить компенсацию для малообеспеченных, а также для семей, где один из родителей — инвалид I или II группы или ребенок имеет ограниченные возможности здоровья.

Постановление вызвало массовое недовольство жителей. Активное обсуждение, начавшееся в социальных сетях, продолжилось на улицах: ветераны горячих точек и многодетные сургутяне вышли на митинг с требованием вернуть субсидии. О ситуации рассказали и губернатору Югры на прямой линии Натальи Комаровой.

Отвечая на вопрос одного из жителей, «как это произошло», глава Югры отметила, что можно было «не отменять льготу, а не применять к новым получателям и постепенно выйти на такое решение». По ее словам, решения могли быть более эффективными, если бы в дискуссию включились жители.

Обсуждая резонансное постановление с Татьяной Османкиной и Александром Пелевиным, Вадим Шувалов поблагодарил Наталью Комарову за внимание к проблеме.

«Мы договаривались, что будет разработан механизм, который приведет к нивелированию отменяемых норм. — Но этого пока сделано не было. С учетом непроработанности решений я приостанавливаю постановление и переношу вступление его в силу на год», — обратился к к своим коллегам Шувалов.

Сургутский мэр также объявил Александру Пелевину дисциплинарное взыскание и поручил администрации незамедлительно начать работать над системой льгот для многодетных семей и ветеранов. «Не помешает и с людьми посоветоваться, посмотреть, какие льготы действительно нужны, а какие только на бумаге, но отрывают средства из городского бюджета», — подчеркнул мэр.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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