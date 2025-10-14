Свердловского солдата, пропавшего в зоне СВО, объявили дезертиром

О статусе военнослужащего сообщила его мать
О статусе военнослужащего сообщила его мать
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащего из Богдановического района (Свердловская область), бесследно пропавшего в зоне спецоперации на Украине, признали беглецом. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

«Мне написала мама контрактника с просьбой разобраться, почему ее сыну, пропавшему на фронте, присвоили статус СОЧ (самовольное оставление части)», — написал депутат в своем telegram-канале. Однако не уточняется, в связи с чем бойца объявили дезертиром.

К делу подключилась прокуратура. По итогам проверки правоохранителей статус военнослужащего изменили на «пропавший без вести».

