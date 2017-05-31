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Главные новости Тюменской области
17:46  31 мая 2017 0

Тюменские чиновники рассказали, почему ни одна УК не лишилась лицензии за нарушения закона

Пресс-конференция начальницы Государственной жилищной инспекции Тюменской области Ларисы Боровицкой. Тюмень, боровицкая лариса
Лариса Боровицкая: "Лишить управляющую компанию лицензии очень сложно"Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Госжилинспекция Тюменской области выявила за I квартал 2017 года 472 нарушения в работе управляющих компаний и ТСЖ. Несмотря на это, ни одна УК не лишилась лицензии.

Как заявила на пресс-конференции 31 мая начальник Государственной жилищной инспекции Тюменской области Лариса Боровицкая, лишить лицензии даже постоянно допускающую нарушения УК очень сложно. «Чтобы выйти в суд с иском об отзыве лицензии, нужно предварительно исключить из нее 15% домов (которые обслуживает управляющая компания — ред.). А дом исключается из лицензии, если в течение календарного года имеются два вступивших в законную силу решения суда о привлечении к административной ответственности за неисполнение предписаний (жилищной инспекции — ред.), — заявила Боровицкая. — Но если прошел год, то все „обнуляется“».

По словам Боровицкой, из-за «законодательного несовершенства» ни одна УК пока что не была лишена лицензии. «Мы, честно сказать, пока еще даже ни один дом в Тюмени не исключили (из управления УК-нарушителями — ред.), — уточнила Боровицкая. — Даже когда есть предпосылки и два неисполненных предписания, у жильцов есть право вето. У нас в прошлом году реально возникла такая ситуация. У дома по улице Мельзаводской формально были все признаки, чтобы его исключить из управления компании „Тюменьремстрой“. Но собственники на собрании приняли решение продолжать работать с этой компанией».

Минстрой сейчас рассматривает изменения в Жилищный кодекс, чтобы управляющую компанию можно было лишить лицензии при однократном существенном нарушении. К таким нарушениям относятся, например, нарушения содержания домов, которые повлекли тяжкие последствия — обрушение здания или человеческие жертвы, рассказала Боровицкая.

За первый квартал 2017 года жилищные инспекторы провели в Тюменской области 1008 внеплановых проверок, почти в каждом втором случае были найдены нарушения в работе УК. За такой же период 2016 года проверок было 1473, инспекторы нашли 529 нарушений. В 75% случаев УК грешат нарушениями порядка содержания общего имущества домов. Нарушения качества и порядка предоставления коммунальных услуг составляют 5% от всех нарушений, еще 3% — это неправильный расчет платы за ЖКУ.

Николай Бастриков
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