10:32 01 июня 2017 3

У четы Обама новый дом с девятью спальнями Фото: The White House

Экс-президент США Барак Обама купил дом в престижном районе Вашингтона. Покупка обошлась бывшему американскому лидеру в восемь миллионов долларов.

В новом доме экс-президента девять спален и восемь ванных комнат. Семья Обамы снимала этот дом после окончания президентского срока.

По словам представителя политика Кевина Льюиса, покупка дома логична, так как Обама намерен оставаться в Вашингтоне минимум 2,5 года, передает телеканал 360.