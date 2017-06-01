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01 июня 2017
31 мая 2017
10:32  01 июня 2017 3

Обама купил дом с восемью ванными комнатами за восемь миллионов

Открытая лицензия 10.06.2015. Барак Обама., барак обама, обама мишель
У четы Обама новый дом с девятью спальнямиФото: The White House

Экс-президент США Барак Обама купил дом в престижном районе Вашингтона. Покупка обошлась бывшему американскому лидеру в восемь миллионов долларов.

В новом доме экс-президента девять спален и восемь ванных комнат. Семья Обамы снимала этот дом после окончания президентского срока.

По словам представителя политика Кевина Льюиса, покупка дома логична, так как Обама намерен оставаться в Вашингтоне минимум 2,5 года, передает телеканал 360.

Валерия Романова
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