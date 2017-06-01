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01 июня 2017
17:35  01 июня 2017 0

Эксперт: Украина накажет себя воровством у «Газпрома»

Пресс-конференция Алексея Миллера. Москва, миллер алексей
Киев может сделать шикарный подарок главе компании Алексею МиллеруФото: Антон Белицкий © URA.RU

«Газпром» может только желать, чтобы Украина незаконно отобрала транзитный газ, предназначенный Европе, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Заявление главы компании Алексея Миллера о возможном отборе Украиной газа в счет уплаты штрафа по антимонопольному делу «Пусть попробуют» точно характеризуют отношение компании к этим рискам, рассказал порталу «Экономика сегодня» Фролов.

«Если говорить утрированно, то в „трубе“, проходящей по территории этой страны из РФ в Европу, российского газа нет. На входе и выходе из государства стоят газоизмерительные станции, показания которых должны приблизительно совпадать. И хотя формально пока газ не дошел до покупателя в Европе, он все еще принадлежит России, пострадает в первую очередь тот, кто заинтересован в его приобретении. То есть европейские партнеры „Газпрома“. Если они зафиксируют недопоставки по вине Украины, более шикарного подарка Киев российской компании сделать не сможет», — пояснил эксперт.

По его словам, в этом случае продвижение проектов газопроводов «Северный поток-2» и европейской части «Турецкого потока» получат небывалую популярность, а их использование снизит цену на газ из-за отсутствия необходимости платить Киеву за транзит.

Как писало «URA.RU» ранее, 1 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя угрозы Украины отнять газ в счет штрафа, заявил: «Пусть попробуют». Вместе с тем глава правления напомнил, что окончательного решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» до сих пор нет.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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