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01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
29 мая 2017
20:01  01 июня 2017 0

Квадрокоптеры будут находить нелегальные свалки на Ямале

Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон
Они помогут изучить места, куда тяжело добраться человекуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Активисты Общероссийского народного фронта предложили нестандартное решение, чтобы оперативно находить несанкционированные свалки в Ямало-Ненецком автономном округе. Места, которые тяжело изучить человеку, можно рассмотреть с дрона, считают в организации.

«Этот подход позволит понять, как на самом деле выглядит экологическая ситуация в тех местах, куда добраться достаточно проблематично. По наиболее проблемным случаям мы будем оперативно обращаться в контрольно-надзорные органы региона. Комплекс этих мер поможет нам защитить хрупкую экологию Ямала и сделать автономный округ экологически чистым регионом», — цитирует «Север-Пресс» сопредседателя регионального штаба ОНФ в ЯНАО Дмитрия Заякина.

Активисты уже нанесли 13 проблемных участков на интерактивную карту свалок, однако в действительности их гораздо больше, считают в ОНФ. С таянием снега работа по наполнению «Карты свалок» выйдет на иной уровень, подчеркнули в организации.

Юрий Викторов
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