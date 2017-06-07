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07 июня 2017
21:52  07 июня 2017 1

ЛГБТ-активист ищет личной встречи с Путиным после шутки о душе с геем

Открытая лицензия 09.06.2015. Геи., геи, гейпарад
Геи хотят побывать на аудиенции у Владимира ПутинаФото: Guillaume Paumier/Flickr

Активист московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев будет добиваться встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему о дискриминации гомосексуалистов в России. Об этом он заявил после того, как увидел в Сети часть интервью Путина о том, что он не пойдет в один душ с геем на подводной лодке.

Алексеев отметил, что ему были интересны не столько шутки Путина, сколько его слова о том, что права сексуальных меньшинств в стране не ущемляются. «Мне бы очень хотелось встретиться с президентом, чтобы ему донести многие факты о том, что права гомосексуалов нарушаются в России. Я прошу о встрече для того, чтобы найти какие-то общие решения», — пояснил ЛГБТ-активист в интервью «Национальной службе новостей».

Он отметил, что отказ Владимира Путина считать дискриминационным закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, является неправильным в корне. У геев в России очень много проблем. «За последний год мы подавали уведомление о проведении наших акций в 80 из 85 субъектов Федерации, и ни одна из них не была разрешена. И это, несмотря на решение Европейского суда о незаконности запрета гей-парадов в Москве», — подчеркнул Алексеев.

ЛГБТ-активист также хочет предложить президенту закрепить в Уголовном кодексе РФ статью о проявлении ненависти по сексуальному признаку, как отягчающее обстоятельство преступления.

Алексеев отметил, что проблемы секс-меньшинств в стране исчезнут, когда на то будет политическая воля главы государства. «Пока это не будет сделано, мы будем находиться в постоянной конфронтации с Западом», — считает Николай Алексеев.

Нина Калинина
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