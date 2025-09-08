Осужденному экс-замглавы Росприроднадзора Митволю отказали в помиловании

Бывшему заместителю главы Росприроднадзора Олегу Митволю отказали в помиловании. Соответствующее решение довели до осужденного через ГУ ФСИН, сообщил его адвокат.
«Со слов Олега Митволя, об отказе администрации президента в помиловании его уведомили через ГУ ФСИН», — передает ТАСС слова адвоката. По его данным, до конца срока наказания Митволю осталось около девяти месяцев. Сообщалось, что Олег Митволь попросил о помиловании президента РФ Владимира Путина.
В 2023 году Железнодорожный районный суд города Красноярска вынес решение о назначении Митволю наказания в виде 4,5 лет лишения свободы. Он получил обвинение в хищении свыше 900 миллионов рублей, выделенных на строительство красноярского метрополитена.
В 2024 году краевой суд подтвердил законность вынесенного приговора. Позднее Митволю было отказано как в условно-досрочном освобождении, так и в замене срока на принудительные работы. В июле того же года осужденный был этапирован для отбывания наказания в исправительную колонию, расположенную на территории Московской области, где он находится и в настоящее время.
