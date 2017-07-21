12:48 21 июля 2017 0

Гендиректор ТМУП "Водоканал" Дмитрий Антонов требовал с подрядчика взятку в 1,8 миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура опротестовала «слишком мягкий» приговор пойманному на взятке в 1,8 миллионов рублей экс-гендиректору ТУМП «Водоканал» Дмитрию Антонову. Надзорное ведомство настаивает на ужесточении наказания.

Апелляционное представление прокуратуры Центрального округа Тюмени было внесено в суд в пятницу, 21 июля. Надзорное ведомство поставило вопрос об ужесточении приговора до меры наказания, предложенной прокуратурой.

На суде прокурор требовал для Антонова восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в девять миллионов рублей и запрет на работу в муниципальных предприятиях на 12 лет. До выплаты штрафа надзорное ведомство требовало наложить арест на собственность Антонова — две квартиры, две иномарки и два нежилых помещения. При этом часть 6 статьи 290 УК РФ за получение взятки в особо крупном размере предполагает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет и штраф до 70-кратной суммы взятки — то есть до 126 миллионов рублей в случае Дмитрия Антонова.

Вместо этого суд ограничился для взяточника четырьмя годами лишения свободы условно и запретом занимать руководящие и административно-хозяйственные должности в муниципальных предприятиях в течение трех лет. Экс-гендиректора освободили из-под стражи в зале суда, никакой штраф на взяточника наложен не был, а арест с его имущества, наложенный в ходе следствия, был снят.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, надзорное ведомство считает приговор неоправданно мягким. «Законных оснований для такой снисходительности не имелось», — отметили в прокуратуре Тюменской области.

Как уже сообщало «URA.RU», Дмитрий Антонов был задержан 14 февраля 2017 года при попытке получить первую часть взятки в размере 200 тысяч рублей. По версии следствия, Антонов с 1 октября 2016 года по 24 января 2017 года вымогал с ООО «РСУ Тюмень» 1,8 миллиона рублей за заключение в будущем договоров подряда, а также отсутствие проблем при подписании актов приемки и смет выполненных работ. Представитель предприятия, которое в 2016 году выполняло капитальный ремонт, строительство и реконструкцию принадлежащих «Водоканалу» водопроводов, обратился в РУ ФСБ по Тюменской области При передаче первой части взятки размером 200 тысяч рублей Антонов был задержан.

Апелляцию прокуратуры будет рассматривать коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда.