19:29 21 июля 2017 0

Первый форум нового состава Общественной палаты России прошел в Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Форум «Содружество» открылся в Тюмени 21 июля с пленарного заседания, посвященного взглядам власти и активистов на векторы развития гражданского общества.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб назвал слоган «Государство, не теряй человека» с сайта общественной палаты Тюменской области «задачей и государства, и гражданского общества». Секретарь ОП России Валерий Фадеев ранее заявлял, что приоритетом работы нового состава палаты будет защита прав человека на достойную жизнь, жилище, труд и отдых.

В заседании принял участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Глава региона рассказывал о передаче функций оказания социальных услуг некоммерческим организациям. «В этих организациях (социально ориентированных НКО — ред.) работают настоящие профессионалы, которых мы можем привлекать, чтобы обучать не только новые НКО, но и представителей власти, тому, как оказывать социальные услуги, каковы самые эффективные методы в этой работе», — цитирует Якушева ТАСС. При этом тюменский губернатор отметил, что чиновники должны помогать НКО соответствовать высоким требованиям, предъявляемым государством.

«Позитивный опыт» Тюменской области в налаживании обратной связи власти и общества отметила председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок. По ее словам, власть, спрашивающая общество, какие проекты ему нужны — это та цель, к которой стремится общественная палата.

В первый день форума работали несколько площадок для дискуссий самых разных НКО, в том числе начинающих. Участники разрабатывали и защищали свои соцпроекты в рамках интерактивной игры и учились готовить заявки на получение грантов. К примеру, представитель ОНФ Людмила Черкасова рассказала, что, благодаря форуму, наконец-то решилась зарегистрировать свою НКО — раньше женщине не хватало знаний для этого.

Участники отметили важность создания пространства, где активисты могли бы встречаться, общаться и получать практические навыки для работы. Елена Майорова, возглавляющая совет челябинского общественного движения «Искорка» (помогает детям с различными видами рака крови) научилась на форуме кратко, но емко презентовать проекты. Ольга Кукобникова, член тюменской областной общественной организации ветеранов войны и труда, отметила, что на форуме «меняется сознание» и взгляд на многие проблемы.

Пользу мероприятия в плане получения новых знаний и опыта отметила председатель комиссии Общественной палаты Югры по вопросам семейной политики Нонна Некрасова. «Особенно важным» для себя общественница назвала общение с Фондом президентских грантов и знакомство с ОП Тюменской области.

На форуме работала также приемная Общественной палаты РФ, где можно было лично пообщаться с ее членами. Во второй день форума в тюменском Технопарке прошли дискуссии на темы «Доступ НКО на рынок социальных услуг», «Презентация проектов развития общественных пространств», «Общественный контроль: как стать общественным контролером или инспектором», «Развивающая ресурсная инфраструктура для социального сектора». Для социально активных подростков до самого вечера работала секция «Сообщество Junior».