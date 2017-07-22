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Главные новости Пермского края
07:58  22 июля 2017 0

Изнасиловал ребенка и порезал мать. В Перми вынесен приговор маньяку-педофилу

Клипарт, нож, жертва, насилие, убийца, маньяк
33-летний мужчина осознанно пошел на жестокое преступуплениеФото: depositphotos.com © URA.RU

Пермский суд приговорил к 12,5 годам строгого режима местного жителя за сексуальное насилие над десятилетней девочкой и ножевое ранение ее матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Преступление произошло ночью 12 января 2017 года в Кировском районе Перми. 33-летний мужчина напал на девочку, после чего ударил мать ребенка ножом по лицу. По данным следствия, в момент совершения преступления преступник был пьян. «Угрожая убийством и применением насилия, совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней, возраст которой ему был достоверно известен», — говорится в сообщении следственного комитета.

Ранее стало известно, что количество изнасилований в Пермском крае за первое полугодие 2017 года выросло на 46% по сравнению с прошлогодними показателями. В период с января по июнь на территории края было зафиксировано 73 случая сексуального насилия, сообщает «ProPerm.ru».

Сергей Макеев
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