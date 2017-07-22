Жители Ишима собирают подписи под петицией губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву. Горожане требуют избавить их от «смрадного запаха», который исходит от местного ветеринарно-санитарного утилизационного завода (ГУП ТО «Ишимский ветсанутильзавод»).
По словам местных жителей, проблема длится уже долгие годы. В 2013 году, наконец, был поднят вопрос об установке фильтров, однако дальше разговоров дело не пошло. «Грубейшие нарушения в работе завода, грозящие распространением заболеваний и инфекций», были зафиксированы в 2015 году. Горожане обеспокоены тем, что выбросы с завода «приводят к росту уровня заболеваемости детей и взрослых болезнями эндокринной системы и увеличению числа онкологических заболеваний».
«Терпение горожан на исходе. Под угрозой жизнь и здоровье людей. Не следует забывать, что 2017 год был объявлен ГОДОМ ЭКОЛОГИИ. И в этом направлении должны быть приложены максимальные усилия!» — говорится в петиции.
Жители Ишима выдвигают ряд требований к губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву и властям города.
«1. Взять ситуацию под контроль и провести необходимые инспекции экологического и биологического характера для выявления нарушений в работе завода.
2. Предоставить план модернизации завода в соответствии всем экологическим и биологическим нормам и снижения выбросов пагубно отражающихся на здоровье граждан Ишима и Ишимского района.
3. Временно приостановить работу завода до выполнения всех работ.
4. Начать модернизацию завода. Либо перенести производство в ненаселенные районы области».
На данный момент под петицией поставили свои подписи свыше ста горожан. Текст ее опубликован в группе «ВКонтакте».