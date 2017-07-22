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22 июля 2017
21 июля 2017
20 июля 2017
16:48  22 июля 2017 0

#ИшимНеВоняй. Горожане просят закрыть завод, который травит их «смрадным запахом»

Уборка снега и состояние улиц города Ишим, объекты городской инфраструктуры и мэр Федор Шишкин. Город Ишим, Тюменская область, 5 апреля 2017 года., ишим
Жители Ишима подготовили петицию губернатору Тюменской областиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Жители Ишима собирают подписи под петицией губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву. Горожане требуют избавить их от «смрадного запаха», который исходит от местного ветеринарно-санитарного утилизационного завода (ГУП ТО «Ишимский ветсанутильзавод»).

По словам местных жителей, проблема длится уже долгие годы. В 2013 году, наконец, был поднят вопрос об установке фильтров, однако дальше разговоров дело не пошло. «Грубейшие нарушения в работе завода, грозящие распространением заболеваний и инфекций», были зафиксированы в 2015 году. Горожане обеспокоены тем, что выбросы с завода «приводят к росту уровня заболеваемости детей и взрослых болезнями эндокринной системы и увеличению числа онкологических заболеваний».

«Терпение горожан на исходе. Под угрозой жизнь и здоровье людей. Не следует забывать, что 2017 год был объявлен ГОДОМ ЭКОЛОГИИ. И в этом направлении должны быть приложены максимальные усилия!» — говорится в петиции.

Жители Ишима выдвигают ряд требований к губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву и властям города.

«1. Взять ситуацию под контроль и провести необходимые инспекции экологического и биологического характера для выявления нарушений в работе завода.

2. Предоставить план модернизации завода в соответствии всем экологическим и биологическим нормам и снижения выбросов пагубно отражающихся на здоровье граждан Ишима и Ишимского района.

3. Временно приостановить работу завода до выполнения всех работ.

4. Начать модернизацию завода. Либо перенести производство в ненаселенные районы области».

На данный момент под петицией поставили свои подписи свыше ста горожан. Текст ее опубликован в группе «ВКонтакте».

Наталья Володина
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