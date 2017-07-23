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Главные новости Челябинской области
12:15  23 июля 2017 0

Град побил машины, с торгового центра сорвало крышу. На Южный Урал обрушилась непогода. ФОТО, ВИДЕО

Не всем повезло побывать под градом без потерьФото: Мурат Рахматуллин

На Южный Урал накануне обрушилась непогода — пользователи социальных сетей делятся снимками и видео, запечатлевшими последствия шквалистого ветра и сильнейшего града, который настиг Челябинскую область и Башкирию в субботу, 22 июля.

Град застал врасплох автомобилистов, которые ехали из Карагайского бора по трассе на Магнитогорск. «Ехал сегодня с Карагайки, попал под раздачу, — написал Алексей Лазарев, приложив красочное видео. — Машина цела, жизнь дороже».

В социальных сетях пользователи также разместили фотографию автомобиля, который серьезно побило градом. По словам Мурата Рахматуллина, который поделился этим снимком и фотографиями непосредственно градин, его машина пострадала от непогоды в Башкирии.

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Фото: Златоуст Инцидент

В Златоусте Челябинской области сильнейший ветер снес крышу торгового комплекса «Планета». Снимки появились в группе «Златоуст Инцидент». «Мы находились в этот момент внутри, грохот был ужасный, люди ринулись вниз, окна от ветра по открывались с грохотом, одежда с верхних рядов полетела на пол, — рассказали в соцсетях очевидцы. — Казалось, что все сейчас рухнет, очень страшно».

Татьяна Трушина
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