На Южный Урал накануне обрушилась непогода — пользователи социальных сетей делятся снимками и видео, запечатлевшими последствия шквалистого ветра и сильнейшего града, который настиг Челябинскую область и Башкирию в субботу, 22 июля.
Град застал врасплох автомобилистов, которые ехали из Карагайского бора по трассе на Магнитогорск. «Ехал сегодня с Карагайки, попал под раздачу, — написал Алексей Лазарев, приложив красочное видео. — Машина цела, жизнь дороже».
В социальных сетях пользователи также разместили фотографию автомобиля, который серьезно побило градом. По словам Мурата Рахматуллина, который поделился этим снимком и фотографиями непосредственно градин, его машина пострадала от непогоды в Башкирии.
В Златоусте Челябинской области сильнейший ветер снес крышу торгового комплекса «Планета». Снимки появились в группе «Златоуст Инцидент». «Мы находились в этот момент внутри, грохот был ужасный, люди ринулись вниз, окна от ветра по открывались с грохотом, одежда с верхних рядов полетела на пол, — рассказали в соцсетях очевидцы. — Казалось, что все сейчас рухнет, очень страшно».