Француженка подожгла себе волосы в прямом эфире. ВИДЕО

Франкоговорящая девушка-блогер подожгла себе волосы во время прямого эфира в Интернете. Возможно, неосторожное движение зажигалки было пиар-ходом. Информацию передает сайт «РЕН-ТВ».
Во время стрима на одном из игровых ресурсов молодая блондинка ведет эфир и начинает баловаться зажигалкой. Первый щелчок — огонь впереди, второй — уже возле волос. Третий — правая часть головы загорается. Примечательно, что в тот момент, когда волосы начинают гореть, девушка резко переводит взгляд в сторону, к экрану. Возможно она подстроила данный инцидент, чтобы прославиться.
Ведущая заметила огонь на своей голове только спустя несколько секунд и, нецензурно выражаясь по-английски, принялась тушить волосы рукой.