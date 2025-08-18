В Британии рассказали, завершится ли встреча Трампа и Зеленского сделкой

В Лондоне не ожидают, что встреча между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским 18 августа приведет к заключению какого-либо соглашения по урегулированию украинского кризиса. Об этом пишет британское издание The Times.
«Не ожидается, что сделка будет достигнута 18 августа», — говорится в материале. Там добавили, что в правительственных кругах Великобритании считают, что стороны вряд ли смогут выработать компромиссное решение в ходе этих переговоров.
Этот прогноз основан на анализе текущих позиций как Вашингтона, так и Киева. Таким образом, британские эксперты не видят предпосылок для прорыва в ближайшее время.
Владимир Зеленский 18 августа встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить безопасность Украины и пути к урегулированию конфликта. Политолог Сергей Станкевич отметил, что встреча пройдет в «обновленном формате», где акцент будет сделан на практическом сотрудничестве без громких заявлений.
